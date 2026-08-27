Cúcuta, escenario del XX Euromodelo Joven, una apuesta por el liderazgo y la democracia

Jóvenes de diferentes instituciones educativas de Cúcuta se dan cita desde ayer para una nueva versión del Euromodelo Joven, una iniciativa que busca acercar a niños, niñas y adolescentes al funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea y, al mismo tiempo, fortalecer sus capacidades para el debate, la negociación, la diplomacia y la participación ciudadana.

Este programa, que ya llega a su versión número 20, es liderado por la Fundación Revel, en alianza con la Delegación de la Unión Europea en Colombia, y durante tres días permite abrir espacios de deliberación y formación para los jóvenes, adoptando roles y asumiendo la postura de partidos políticos en la búsqueda de propuestas y soluciones a diferentes problemáticas coyunturales en el mundo.

La edición 2026 tiene como ejes centrales Global Gateway, la defensa de la democracia y la innovación social, tres asuntos que serán abordados desde una perspectiva educativa y de participación juvenil.

La propuesta parte de la necesidad de fortalecer una cultura política basada en el pluralismo, el diálogo, la deliberación informada y el respeto por las reglas del Estado de derecho, especialmente en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones.

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“El Euromodelo Joven busca dejar una huella significativa en sus participantes, desarrollando habilidades clave para su crecimiento personal y profesional”, explicaron sus organizadores.

Al mismo tiempo, insistieron en que uno de los principales propósitos de esta iniciativa es que los participantes desarrollen habilidades de liderazgo y argumentación, promuevan el pensamiento crítico y el análisis global, al tiempo que se forman en valores democráticos y de colaboración.

En el caso del eje de innovación social, el programa plantea que los jóvenes conozcan alternativas para enfrentar problemas como la desigualdad, la exclusión, las brechas educativas y el acceso limitado a servicios esenciales, promoviendo soluciones que articulen las capacidades de las comunidades, las instituciones y la tecnología.

Durante los días de sesiones, los participantes, en representación de los partidos políticos del Parlamento Europeo, deben defender sus posiciones en debates de comisión y sesiones plenarias. La dinámica busca que los jóvenes no solo conozcan las instituciones europeas, sino que desarrollen habilidades para argumentar, negociar y construir propuestas.

El proyecto contempla, además, una Cátedra Europa, concebida como un espacio académico permanente para profundizar en la historia, las instituciones, la economía, la cultura y la geopolítica europea, así como en las relaciones entre Europa y América Latina. También incluye las Olimpiadas sobre Europa, una competencia académica dirigida a estudiantes de secundaria, entre los 13 y 18 años, y universitarios.

Al final, los 100 estudiantes más destacados del modelo, que también se está desarrollando en Bogotá, Riohacha, Bucaramanga y Barranquilla, serán seleccionados para participar en la fase nacional, que se desarrollará durante tres días en el Congreso de la República, en la capital del país. Allí tendrán la oportunidad de debatir ideas y propuestas relacionadas con Colombia y la Unión Europea.

La clausura de la XX edición del Euromodelo Joven será este viernes en el salón de sesiones de la Asamblea de Norte de Santander, en donde los estudiantes también tendrán la oportunidad de compartir con varios líderes políticos, empresariales y cívicos, quienes hablarán de sus experiencias en el campo en que se desenvuelven.

Allí se presentarán, igualmente, los principales resultados del proceso formativo y deliberativo que adelantaron los jóvenes durante los tres días de sesiones.

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