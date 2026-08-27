El historial de Griffo en Norte de Santander, el presunto integrante del Eln que se habría intentado infiltrar en el Ejército

A las instalaciones del Ejército llegó un hombre con la intención de incorporarse. Al parecer, a sus espaldas traía una amplia experiencia en el manejo de material bélico, pues habría disparado armas de alto calibre y actuado como francotirador, explosivista y piloto de drones. Sin embargo, no al servicio de la Fuerza Pública, sino en su contra.

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Este sujeto, conocido con el alias de Griffo, sería un peligroso integrante del Eln que, a finales de la década de 2010, habría participado en repetidos ataques contra la Policía en Norte de Santander.

Luego de crear un extenso historial criminal en este departamento, habría sido trasladado a Santander, donde quedó bajo las órdenes del Frente Rafael Cabrera Lumbana, del Frente de Guerra Nororiental, a la espera de la oportunidad para ejecutar un plan establecido por su cabecilla.

La investigación sugiere que alias Mauricio Rumbala, líder de esta estructura, le habría encomendado infiltrarse en el Ejército para ganarse la confianza de los uniformados y obtener información sobre dispositivos de seguridad, material de guerra, entre otros asuntos.

Fue así como, en mayo, durante el proceso de incorporación, se presentó ante la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga. Sin embargo, mientras avanzaba el trámite, las autoridades adelantaron una investigación y descubrieron que no se trataba de un ciudadano del común. Además, establecieron sus presuntos nexos con la guerrilla y su posible participación en atentados contra la Fuerza Pública.

Por estos hechos, fue capturado por el delito de rebelión y ahora avanza el proceso judicial en su contra.

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Su pasado

Según el reporte emitido por el Ejército, el hombre estaría vinculado a varias acciones subversivas, entre ellas ataques con arma de francotirador, instalación de artefactos explosivos, ataques con drones y agresiones contra esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

También es señalado de participar en ataques contra las estaciones de Policía de Tibú, en 2017, y de Convención y Sardinata, en 2019. El primero de estos atentados dejó dos uniformados muertos.

“Este sujeto habría participado en Norte de Santander en atentados contra la Fuerza Pública, la Policía Nacional, al parecer con ataques mediante drones, emboscadas y afectaciones a la infraestructura del Estado”, manifestó el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

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