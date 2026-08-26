Funcionaria del CTI fue capturada por presunto asesinato de su esposo en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este miércoles la captura de Shirley Hernández, quien estaba adscrita a la seccional de Patrimonio Económica del CTI de la Fiscalía, como presunta autora material del homicidio de su esposo Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, quien fungía como secretario de justicia del Tribunal Superior de Barranquilla.

Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años de edad, fue asesinado el 21 de marzo de 2026, en el barrio Boston de Barranquilla y desde entonces las autoridades estaban investigando los móviles y autores del crimen, hasta el miércoles cuando la Policía Metropolitana reportó la captura de Shirley Hernández.

“En el marco de las acciones estratégicas que desarrolla la Policía Nacional para contrarrestar el homicidio en Barranquilla y su área metropolitana, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura, mediante orden judicial, de una persona, por los delitos de homicidio en circunstancias de agravación punitiva y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones”, dice el comunicado emitido por la Mebar.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, la capturada estaría vinculada como presunta responsable de un homicidio ocurrido el 21 de marzo de 2026, en el barrio Boston de Barranquilla, agrega el informe.

La captura de Hernández se realizó el martes 25 de agosto en la carrera 45 con calle 53 en el barrio Boston de la capital del Atlántico. “Esta captura es resultado del trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, orientado a esclarecer hechos violentos, identificar a los responsables y llevarlos ante las autoridades judiciales competentes, como parte de la estrategia institucional para fortalecer la seguridad y reducir los índices de homicidio en la ciudad y su área metropolitana”.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que la institución continuará desarrollando acciones operativas, investigativas y de prevención encaminadas a proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, así como a fortalecer la convivencia y la seguridad en los diferentes sectores del área metropolitana.

Lo indican las investigaciones sobre los hechos del pasado 21 de marzo

En su momento las autoridades informaron que ese 21 de marzo de 2026 Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo fue encontrado sin vidapor su esposa en la sala de su vivienda ubicada en el barrio Boston de Barranquilla.

Ella informó a las autoridades en esa oportunidad que el secretario de justicia del Tribunal Superior de Barranquilla había estado ingiriendo bebidas embriagantes desde las horas de la tarde de ese sábado 21 de marzo de 2026 fuera de la casa, pero cerca de las 9:00 de la noche ingresó y siguió consumiendo licor en su residencia.

La mujer contó que ella se encontraba con sus hijos en otra habitación y de un momento a otro escucharon. Varias detonaciones y al llegar a la sala lo hallaron sin vida y dieron aviso a las autoridades, que encontraron junto a su cuerpo una pistola 9 milímetros y cinco vainillas.

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Además, el cuerpo de Avendaño Carrillo registraba impactos de bala en el tercio distal del antebrazo izquierdo, otro en el estómago, uno en el parietal izquierdo de lacabeza y otro en el pectoral derecho.

Al parecer, estos indicios indicaban que el funcionario no habría atentado contra su propia vida, por lo que las investigaciones fueron conduciendo a la victimaria sería sería su esposa Shirley Hernández.

Ante estas sospechas la Fiscalía 23 de seccional de Unidad de Vida procedió a emitir la orden de captura ejecutoriada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, que luego de su captura la puso a órdenes de la autoridad competente que la presentará ante un juez con control de garantías.

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