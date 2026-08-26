Perdió la guerra: Irán lanza advertencia a Trump por las sanciones económicas

El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equio negociador iraní en los diálogos con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló este miércoles que Estados Unidos “perdió” la guerra militar contra Irán y que “fracasará” nuevamente en el próximo plan para una estrategia de sanciones económicas contra Irán.

“Estados Unidos lanzó una guerra contra Irán con la intención de derrocar a la República Islámica y expandir la hegemonía estadounidense en Asia Occidental y el mundo islámico, pero gracias a la sangre de los mártires y a los esfuerzos de la nación iraní y del frente de resistencia, fueron claramente derrotados, y el mundo entero lo confirmó”, afirmó el dirigente iraní en declaraciones a la agencia estatal IRIB, durante su viaje a Irak.

Por ello, reiteró que Washington “perdió la guerra militar y política” y que ahora “también fracasará en las medidas económicas”.

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Estados Unidos informó el lunes sobre un ataque comercial para bloquear todas las fuentes de financiación de Irán, lanzando amenazas de sanciones a todos los países que estén vinculados comercialmente con el país asiático, incluyendo a China.

Irak y el nuevo equilibrio regional

De acuerdo con Qalibaf, Washington se enfrenta a una retirada en toda la región, y puso como ejemplo los planes de Irak para dejar el país por las fuerzas de la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos. “Representa un honor histórico para el gobierno y el pueblo de Irak. Esperamos que esta retirada se lleve a cabo de forma integral, tanto en territorio como en espacio aéreo iraquí”

Asimismo, el presidente del Parlamento iraní anunció que Israel busca prolongar la guerra y llamó a Tel Aviv una fuerza hostil para los demás países de la zona, además de reiterar el “papel decisivo en el orden regional” que puede tener Bagdad.

“Es necesario que los países islámicos dejen de lado los debates que generan división”, señaló y tomó de ejemplo el apoyo del chiismo a Gaza en medio de la ofensiva de Israel contra el enclave palestino. “Chiíes y suníes no solo somos hermanos, sino que también damos la vida por los suníes”, destacó, parafrasenado al general Qassem Soleimani, quien fue asesinado en un ataque por parte de Estados Unidos a Irak en 2020, convirtiéndose en mártir de la causa iraní.

Tomado de El Universal.

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