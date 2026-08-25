Tras dos meses cerrado por los terremotos, el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, reanudará vuelos el 1 de septiembre

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó este martes 25 de agosto de 2026 de manera oficial que, a partir del martes 1 de septiembre de 2026, se iniciarán formalmente las operaciones comerciales en los terminales temporales habilitados, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

En un comunicado oficial, el IAIM destacó que esta reapertura es posible “gracias a nuestra inquebrantable resiliencia y a un proceso de reconstrucción, bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías”. El organismo subrayó que el espacio representa “una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro” y afirmó que “la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir”.

Recomendaciones a los pasajeros

El IAIM invitó a los viajeros a comunicarse directamente con sus aerolíneas para verificar la reprogramación de vuelos hacia los terminales temporales. Asimismo, exhortó a mantenerse atentos a los canales oficiales y redes sociales del instituto para próximos anuncios y actualizaciones.

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Las operaciones comerciales del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (el principal del país, ubicado en el estado Vargas) permanecen suspendidas desde el 24 de junio de 2026, cuando un doble sismo de magnitudes aproximadas 7,2 y 7,5 afectó la infraestructura principal del terminal.

Para mitigar el impacto y reactivar de forma progresiva el tráfico aéreo mientras avanzan las reparaciones definitivas, el IAIM instaló estructuras modulares temporales en las áreas de estacionamiento. Estas incluyen zonas diferenciadas de salidas nacionales (más de 3.300 m², tres puertas de embarque y capacidad para unos 480 pasajeros) e internacionales (unos 4.300 m², cuatro puertas y capacidad para unos 780 pasajeros), además de un área de llegadas compartida (alrededor de 2.550 m² más un espacio adyacente). La capacidad conjunta estimada supera los 1.260 pasajeros simultáneos, lo que representa aproximadamente el 30 % de la operatividad previa a los sismos.

Las instalaciones provisionales cuentan con aire acondicionado, baños, servicio médico, Wi-Fi, puntos de carga, máquinas expendedoras y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Se han realizado múltiples simulacros y pruebas piloto (con participación de aerolíneas y cientos de trabajadores) desde mediados de agosto. La fecha inicialmente proyectada para el reinicio parcial (24 de agosto) fue aplazada tras evaluaciones técnicas, y varias aerolíneas ya ofrecían vuelos a partir del 1 de septiembre en sus sistemas de reservas.

Los pasajeros deben confirmar con sus aerolíneas los detalles de check-in, accesos y horarios, ya que los ingresos y flujos serán diferentes a los de la terminal principal.