Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Tibú, Nelson Leal López

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Tibú, Nelson Leal López, y el exsecretario general, Luis Leonardo Rodríguez Gélvez, por presuntas irregularidades en la contratación municipal.

El proceso disciplinario se centra en las anomalías detectadas para la ejecución de un convenio cuyo objeto era la socialización del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana en ese municipio del Catatumbo.

Deficiencias en los estudios previos

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cúcuta, al adelantar el proceso de mínima cuantía y firmar el contrato el 23 de diciembre de 2021, los implicados habrían desconocido el principio de planeación.

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Las indagaciones señalan que los documentos previos no establecieron de manera clara la población que debía ser sensibilizada ni los parámetros específicos para llevar a cabo la labor.

Un plazo de ejecución inviable

El órgano de control disciplinario precisó que en los pliegos se fijó un plazo de tres días, lo que hacía inviable el cumplimiento del objeto pactado y forzó la suspensión y posterior terminación del convenio.

Por estos hechos, la conducta del exalcalde Leal López fue calificada como falta grave a título de culpa grave, mientras que la del exsecretario, Rodríguez Gélvez, y supervisor del proceso, se tipificó como falta gravísima a título de dolo.

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