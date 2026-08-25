El calor extremo prende las alarmas por incendios forestales en Cartagena

Al menos cinco departamentos concentran 16 incendios forestales activos, mientras Cartagena mantiene la alerta ante el aumento de las emergencias relacionadas con incendios de cobertura vegetal.

Tolima registra el mayor número de focos activos, con ocho, seguido de Nariño (4), Cundinamarca (2), Valle del Cauca (1) y Boyacá (1).

El más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala que, de los 19 incendios registrados, tres ya fueron controlados. Este escenario se presenta en medio de las altas temperaturas registradas durante los últimos días por el fortalecimiento del Fenómeno de El Niño.

Lea aquí: Petro habría frenado a Alirio Uribe para el CNE por no respaldar su versión sobre un supuesto fraude electoral

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), algunos municipios de Bolívar se encuentran en nivel de alerta moderada. El riesgo puede estar relacionado con las condiciones de temperatura, precipitación, vegetación disponible y otros factores que favorecen la propagación del fuego.

Cartagena, en alerta ante el aumento de incendios forestales

Entre enero y julio de este año, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió 203 emergencias relacionadas con incendios forestales y de cobertura vegetal en diferentes sectores del Distrito.

Durante los primeros siete meses del año también fueron atendidos 296 casos de basuras ardiendo a campo abierto, la causa indirecta más frecuente de incendios de cobertura vegetal debido a los fuertes vientos y a la sequía extrema del suelo.

El periodo más crítico se concentró entre marzo y abril, coincidiendo con los días de mayor radiación solar y temperaturas más elevadas.

El último balance correspondiente a julio da cuenta de 13 incendios de cobertura vegetal y 33 casos de basuras ardiendo atendidos por los bomberos de Cartagena.

Le puede interesar: Julio Sendoya, el cirujano que ayudaba a niños de escasos recursos y murió tras el terremoto en Cali

Bomberos piden extremar medidas para evitar incendios en Cartagena

Ante este escenario y el incremento de las temperaturas registrado en la ciudad por el Fenómeno de El Niño, el Cuerpo Oficial de Bomberos hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y evitar emergencias forestales.

Con el fin de proteger la flora y la fauna silvestre y prevenir emergencias que puedan poner en riesgo zonas residenciales, la entidad entregó las siguientes recomendaciones:

Cero quemas abiertas: no queme hojas secas, ramas, escombros ni basuras en lotes baldíos, patios o zonas rurales.

Manejo adecuado de residuos: evite arrojar elementos de vidrio, latas o envases plásticos en áreas con vegetación seca.

No arroje colillas ni fósforos: absténgase de lanzar cigarrillos encendidos desde vehículos o cerca de maleza y pastizales.

Reporte e intervención temprana: si detecta humo, fuego o personas realizando quemas no autorizadas, repórtelo de inmediato a la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .