Julio Sendoya, el cirujano que ayudaba a niños de escasos recursos y murió tras el terremoto en Cali

Cali culminó la fase de rescate de vidas y cuerpos tras el terremoto del pasado 10 de agosto con el hallazgo de Julio Sendoya, un reconocido cirujano que dedicó su vida a ayudar a niños de escasos recursos.

Al doctor Sendoya el sismo de 7,4 lo sorprendió trabajando en su consultorio del edificio Ana Pilar, al sur de Cali. Este sismo provocó que la estructura se desplomara rápidamente, dejándolo atrapado bajo toneladas de escombros de concreto y hierro.

Durante 11 angustiosos días, su familia, amigos y colegas mantuvieron la esperanza de hallarlo con vida, sumando esfuerzos y realizando cadenas de oración; sin embargo, el viernes 21 de agosto, los organismos de socorro localizaron su cuerpo bajo las losas del edificio colapsado.

Al ser rescatado, se convirtió en la última víctima mortal recuperada de la tragedia en Cali, por lo que las autoridades de la ciudad dieron por cerrada oficialmente la fase de búsqueda y rescate para enfocarse en la reconstrucción.

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Carrera profesional y demás conocimientos

Detrás de ser el último rescatado por los socorristas está la historia de un odontólogo y un especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial que, entregado a su profesión, tenía una labor especial.

El doctor graduado de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se dedicaba con gran empeño a la corrección de deformidades severas de los maxilares para mejorar la mordida y la simetría facial, así como a la reconstrucción y reparación de fracturas óseas en la cara provocadas por accidentes de tránsito.

Como especialista, contaba con una amplia trayectoria en cirugía oral, implantes dentales, cirugía ortognática, patología oral, bichectomía, procedimientos estéticos faciales y aplicación de toxina botulínica. Ofrecía sus servicios en la clínica Dental Care y en su consultorio particular.

Según el relato a medios locales y el registro a través de sus redes, se conoció que este cirujano, de forma completamente anónima y sin cobrar un solo peso, dedicó gran parte de su carrera a operar a menores nacidos con labio y paladar fisurado (hendido).

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Para el doctor Sendoya, reconstruir un rostro iba mucho más allá de lo estético; consistía en devolverle la dignidad, el habla y la posibilidad de integrarse al mundo sin temor al rechazo a niños que solían esconderse por miedo.

En sus redes hay reseñas de pacientes que lo valoraban profundamente por su calidez humana, profesionalismo y paciencia infinita. Con su fallecimiento, se puede considerar que su obra permanece intacta en las calles de Cali, en las veredas del Valle y en el rostro de cientos de jóvenes que hoy pueden sonreír sin complejos gracias a sus manos.

Tomado de El Colombiano.

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