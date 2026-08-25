Menores de 35 años concentran el 40% de los créditos en Colombia

La inclusión financiera de los jóvenes en Colombia avanza impulsada principalmente por las billeteras digitales y las cuentas de bajo monto.

De acuerdo con Inmark, el 84,2% de los jóvenes bancarizados utiliza estas plataformas para enviar y recibir dinero, el 78,8% para realizar retiros y el 47,8% para pagos digitales y recargas de celular.

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En cuanto al crédito, DataCrédito Experian señala que cerca del 70% de quienes acceden por primera vez a un producto crediticio tiene entre 18 y 28 años. Sin embargo, al analizar el total de los créditos otorgados, los menores de 35 años representan el 37,7% de las operaciones y apenas el 18,1% del saldo total.

Pese a estos avances, algunos jóvenes todavía enfrentan dificultades para acceder a su primer crédito o avanzar hacia productos de mayor alcance.

La directora de Ventas de PayJoy, Patricia Arteaga, indicó que muchos jóvenes generan ingresos, estudian, trabajan de manera independiente o están dando sus primeros pasos en el mercado laboral, “pero no cuentan con un historial”.

“El reto está en ofrecerles una primera oportunidad para demostrar su capacidad y comportamiento de pago, a través de productos que respondan a su realidad económica”, afirmó Arteaga.

El contexto

En Colombia, solo el 47% de las personas entre los 15 y 28 años se encuentra ocupado, la tasa de desocupación juvenil llega al 15,3% y cerca de 2,4 millones no estudian ni trabajan, una realidad que, sumada a la informalidad y la inestabilidad de los ingresos, limita su capacidad para cumplir con los requisitos de las entidades tradicionales.

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En el avance de la inclusión financiera de los jóvenes, las fintechs, las empresas de telecomunicaciones y los comercios han desempeñado un papel importante al ofrecer alternativas de menor monto y requisitos distintos a los de la banca tradicional.

Los servicios asociados a telecomunicaciones representan el 47,6% de los primeros accesos al crédito, seguidos por los modelos de compra ahora y paga después y la financiación comercial, con el 22,8%.

La participación de estos actores también se evidencia en los 3,3 millones de adultos que cuentan con financiación de equipos a través de empresas de telecomunicaciones y los 1,7 millones que tienen obligaciones con fintechs.

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Para los jóvenes, financiar un celular puede ser el primer paso para construir historial crediticio, demostrar su comportamiento de pago y avanzar hacia una línea de crédito o una tarjeta.

Además de facilitar este recorrido financiero, el dispositivo permite acceder a plataformas educativas, ofertas de empleo, canales de venta, medios de pago y herramientas para generar o administrar ingresos.

“El acceso a un celular va mucho más allá de la conectividad, para muchas personas representa la posibilidad de estudiar, trabajar, generar ingresos y acercarse por primera vez a servicios financieros. Cuando esa primera experiencia se maneja de manera responsable, puede abrir el camino hacia productos de mayor alcance y contribuir, a largo plazo, al cumplimiento de metas que impacten positivamente su calidad de vida”, explicó Arteaga.

Para que el acceso al crédito entre los jóvenes continúe creciendo, es necesario desarrollar productos acordes con su realidad, que les permitan comenzar con una financiación como la de un celular, construir historial y avanzar hacia créditos de mayor monto para cumplir metas personales y profesionales.

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