La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
De la Espriella anuncia protección para excandidata del Pacto Histórico tras ataque armado en Santa Marta
El mandatario ordenó investigar el ataque contra Naylea Barros y anunció medidas de protección para la mujer mientras se esclarecen los hechos.
Authored by
cesarmuñoz
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Martes, 25 de Agosto de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció luego del ataque perpetrado contra Naylea Barros, reconocida líder del Pacto Histórico en Santa Marta.

Según el mandatario, ya habló con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con la excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico.

Aunque señaló que se encuentra a la espera de este informe para tomar las medidas que correspondan, el jefe de estado aseguró que dispondrá la protección contra Barros "mientras se esclarecen las circunstancias del caso".

El presidente resaltó en su mensaje que el gobierno actuará con responsabilidad para garantizar los derechos de de la oposición.

Lea aquí: Petro habría frenado a Alirio Uribe para el CNE por no respaldar su versión sobre un supuesto fraude electoral

El ataque armado

Luego de este atentado contra su vida, Naylea Barros reveló detalles sobre lo ocurrido el pasado 24 de agosto.
Segun señaló, el ataque sucedió pasadas las 9 de la noche cuando se trasladada en Santa Marta en su vehículo particular acompañada de su prima.

"Sujetos desconocidos realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra el vehículo. Los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento donde había estado minutos antes de dejar a mis padres y cambiar de posición", señaló.

Aunque aseguró estar con vida y sin ninguna herida por el atentando, rechazo esta violencia en su contra y el constante hostigamiento y amenazas que sufre desde hace tres meses. Además de exigir a las autoridades una investigación exhaustiva, "el esclarecimiento de los hechos y garantías para mi seguridad y la de mi familia".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
La Isla Gabriel Claros
La Isla Gabriel Claros
La odisea de Moño, el cadáver que el miedo no dejó recoger en una trocha de Cúcuta
La Opinión
Donde se encuentre que los equipos no están ajustados a la norma ni cumplan el objetivo de salvar vidas, se suspenderán hasta que no se apliquen los correctivos. / Foto: Archivo
Donde se encuentre que los equipos no están ajustados a la norma ni cumplan el objetivo de salvar vidas, se suspenderán hasta que no se apliquen los correctivos. / Foto: Archivo
Gobierno revisará cámaras de fotomultas en Colombia: ¿qué pasará con las de Cúcuta?
La Opinión
Con el fuego no se juega: Corponor
Con el fuego no se juega: Corponor
Con el fuego no se juega: Corponor
La Opinión