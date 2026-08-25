De la Espriella anuncia protección para excandidata del Pacto Histórico tras ataque armado en Santa Marta

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció luego del ataque perpetrado contra Naylea Barros, reconocida líder del Pacto Histórico en Santa Marta.

Según el mandatario, ya habló con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con la excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico.

Aunque señaló que se encuentra a la espera de este informe para tomar las medidas que correspondan, el jefe de estado aseguró que dispondrá la protección contra Barros "mientras se esclarecen las circunstancias del caso".

El presidente resaltó en su mensaje que el gobierno actuará con responsabilidad para garantizar los derechos de de la oposición.

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El ataque armado

Luego de este atentado contra su vida, Naylea Barros reveló detalles sobre lo ocurrido el pasado 24 de agosto.

Segun señaló, el ataque sucedió pasadas las 9 de la noche cuando se trasladada en Santa Marta en su vehículo particular acompañada de su prima.

"Sujetos desconocidos realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra el vehículo. Los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento donde había estado minutos antes de dejar a mis padres y cambiar de posición", señaló.

Aunque aseguró estar con vida y sin ninguna herida por el atentando, rechazo esta violencia en su contra y el constante hostigamiento y amenazas que sufre desde hace tres meses. Además de exigir a las autoridades una investigación exhaustiva, "el esclarecimiento de los hechos y garantías para mi seguridad y la de mi familia".