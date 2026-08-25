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Contraloría investigará contratos del CNE en las pasadas elecciones por posibles irregularidades
El organismo de control abrió una indagación preliminar para revisar posibles sobrecostos en contratos relacionados con la capacitación y acreditación de testigos electorales.
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cesarmuñoz
CNE-Colombia. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Martes, 25 de Agosto de 2026

 La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar sobre la contratación celebrada por el Consejo Nacional Electoral en las pasadas elecciones.

El propósito de la investigación es verificar posibles irregularidades y sobrecostos en contratos celebrados por el Consejo Nacional Electoral para la capacitación y acreditación de testigos electorales.

Entre otros componentes, estos contratos estaban destinados al uso de herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.

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La Contraloría le solicitó a la entidad la relación de los contratos suscritos con la empresa Unión Temporal Actores Electorales 2026, así como contratos celebrados con LinkTic y BexTechology, empresas que integran la unión temporal en un 95 % y 5%, respectivamente.

La Contraloría aclaró que la apertura de la indagación no implica una declaratoria de responsabilidad, pero sí el inicio de verificaciones por parte del organismo de control.

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