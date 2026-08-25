Presidente De la Espriella ordena traslado de 20 presos de cárceles de Barranquilla a Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 25 de agosto, en su cuenta de X, el traslado de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla hacia la ciudad de Bogotá.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, escribió inicialmente el mandatario de los colombianos.

Seguidamente anotó: “diez de estos bandidos se encontraban “detenidos” en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla”.

Este es el listado de las personas que salen de las cárceles de Barranquilla

De La Espriella dijo en su escrito que entre ellos están: Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, de Los Costeños.

Lea aquí: ICBF fortalecerá prevención del reclutamiento de menores tras alerta de Human Rights Watch

Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”.

Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros.

“Los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados”. Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.

“Una vez trasladados a Bogotá, durante los quince días siguientes serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec”, añadió.

Y terminó diciendo: “la orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen. ¡Firme por la Patria!”.