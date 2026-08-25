La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Presidente De la Espriella ordena traslado de 20 presos de cárceles de Barranquilla a Bogotá
El mandatario hizo el anuncio este martes en su cuenta de X.
Authored by
cesarmuñoz
Presidente-Abelardo-de-la-Espriella. Foto: Colprensa.
Colprensa
Colprensa
Martes, 25 de Agosto de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 25 de agosto, en su cuenta de X, el traslado de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla hacia la ciudad de Bogotá.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, escribió inicialmente el mandatario de los colombianos.

Seguidamente anotó: “diez de estos bandidos se encontraban “detenidos” en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla”.

Este es el listado de las personas que salen de las cárceles de Barranquilla

De La Espriella dijo en su escrito que entre ellos están: Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, de Los Costeños.

Lea aquí: ICBF fortalecerá prevención del reclutamiento de menores tras alerta de Human Rights Watch

Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”.

Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros.

“Los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados”. Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.

“Una vez trasladados a Bogotá, durante los quince días siguientes serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec”, añadió.

Y terminó diciendo: “la orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen. ¡Firme por la Patria!”.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.

Recomendados para ti
Temas del Día
La Isla Gabriel Claros
La Isla Gabriel Claros
La odisea de Moño, el cadáver que el miedo no dejó recoger en una trocha de Cúcuta
La Opinión
Donde se encuentre que los equipos no están ajustados a la norma ni cumplan el objetivo de salvar vidas, se suspenderán hasta que no se apliquen los correctivos. / Foto: Archivo
Donde se encuentre que los equipos no están ajustados a la norma ni cumplan el objetivo de salvar vidas, se suspenderán hasta que no se apliquen los correctivos. / Foto: Archivo
Gobierno revisará cámaras de fotomultas en Colombia: ¿qué pasará con las de Cúcuta?
La Opinión
Con el fuego no se juega: Corponor
Con el fuego no se juega: Corponor
Con el fuego no se juega: Corponor
La Opinión