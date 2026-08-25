Gabriela Muñoz, la influencer del escándalo de la Aerocivil, reapareció junto a Petro

Gabriela Muñoz volvió a aparecer públicamente junto al expresidente Gustavo Petro durante un encuentro de la Dirección Nacional y la bancada del Pacto Histórico, realizado para abordar asuntos políticos, entre ellos la elección de nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El video fue publicado por el representante a la Cámara Alejandro Toro, quien mostró el momento en que Petro llegó a la reunión y saludó a varios de los asistentes. Entre ellos estaba Muñoz, quien se acercó al exmandatario y le habló directamente al oído durante el encuentro.

Toro acompañó las imágenes con un mensaje en el que explicó el propósito del encuentro: “Acaba de llegar Gustavo Petro a la reunión privada junto a la Dirección Nacional y la bancada del Pacto Histórico. Vamos a hablar de temas estratégicos entre esos decisiones sobre @CNE_COLOMBIA”.

La presencia de Muñoz llamó la atención debido a los cuestionamientos que han surgido recientemente alrededor de su relación con el entorno del expresidente y por las denuncias sobre una posible incidencia suya en asuntos de la Aeronáutica Civil.

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La reunión se realizó el lunes 24 de agosto de 2026, en Bogotá, con la participación de Gustavo Petro y la bancada parlamentaria del Pacto Histórico. Durante el encuentro, la colectividad definió a Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista como sus candidatas al Consejo Nacional Electoral (CNE), para los dos puestos que le corresponden. La elección de los nuevos magistrados está prevista para este martes 25 de agosto.

¿Por qué cuestionan a Gabriela Muñoz por la Aerocivil?

Gabriela Muñoz fue señalada por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Fondo Adaptación, quien la acusó de tener una presunta influencia en decisiones de la Aerocivil.

A estas afirmaciones se sumaron cuestionamientos del representante a la Cámara Daniel Briceño sobre posibles irregularidades en nombramientos dentro de la entidad y sobre la participación de integrantes de la familia Muñoz Olaya. Uno de los hechos mencionados en medio de la controversia fue el nombramiento de Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, como auxiliar V de la Aerocivil.

La Procuraduría General de la Nación abrió a finales de julio una indagación previa para establecer si pudieron presentarse irregularidades en procesos de contratación, vinculación de personal y toma de decisiones dentro de la Aerocivil, esta actuación se encuentra en una fase preliminar.

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Ante las acusaciones, Gabriela Muñoz ha rechazado los señalamientos y sostiene que los cuestionamientos en su contra hacen parte de una estrategia para afectar su imagen: “No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre. Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública, recurrieron al machismo más viejo y más cobarde”, afirmó.

También cuestionó las publicaciones relacionadas con su vida personal y familiar: “Decir que una mujer no llega por su mérito, sino por su cuerpo. Me llaman dama de compañía, inventan historias sobre mi familia, difaman a mi hermano llamándolo maltratador sin una sola prueba ni denuncia en su contra”, señaló.

Sin embargo, Muñoz continúa bajo escrutinio público. A la polémica por la Aerocivil se suma otro hecho conocido recientemente: desde junio cuenta con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La medida contempla un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas.

La medida ha generado cuestionamientos porque, cuando fue aprobada el 26 de junio, antes de que se conocieran públicamente las denuncias relacionadas con la Aerocivil, Muñoz no ocupaba un cargo estatal ni tenía una función política formal y la protección estaría sustentada en el Decreto 1066 de 2015, que contempla medidas para integrantes o activistas de organizaciones políticas.