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Falsos bomberos en Cúcuta están estafando a los comerciantes
Este 2026 han aumentado las denuncias de la ciudadanía.
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Bomberos Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

Dueños de establecimientos comerciales han venido siendo estafados por sujetos que se hacen pasar por integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta. De acuerdo con la institución, este año se han reportado al menos cinco casos.

Según explicaron voceros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, los responsables de estos engaños utilizan prendas similares a las oficiales y les dicen a sus víctimas que, si no cumplen con una serie de lineamientos, les van a sellar sus establecimientos comerciales.

"Las personas atemorizadas les entregan los extintores para la recarga o les facilitan dinero para la gestión del certificado de prevención”, precisó la institución. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos informó que, aunque esta situación comenzó a evidenciarse desde el año pasado, durante 2026 han aumentado las denuncias. También aseguraron que los casos no se han limitado únicamente a Cúcuta, pues tienen conocimiento de que en Villa del Rosario ha ocurrido lo mismo.

Frente a este panorama, la institución indicó que, junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario, ha publicado videos preventivos a través de sus redes sociales para evitar nuevas estafas. Igualmente, afirmó que los casos ya están en manos de los equipos jurídicos de cada institución, que revisan cuáles son las medidas que se pueden adoptar contra las personas o empresas responsables.

Vehículos bomberos.

 

Recomendaciones para no ser víctimas de estafas

Los bomberos de Cúcuta explicaron que, aunque tienen la misión de realizar inspecciones de seguridad a los establecimientos comerciales, no son la autoridad competente para ordenar su cierre o sellamiento.

“Estos operativos les corresponden a la Secretaría de Gobierno, con la Inspección de Policía del municipio. Lo que nosotros hacemos en las inspecciones es revisar aspectos relacionados con incendios y seguridad humana y, si el establecimiento cumple con todos los requisitos, se hace la emisión de un certificado”, añadieron.

De igual forma, resaltaron que no llegan de sorpresa a realizar estas revisiones, ya que todo el proceso se coordina previamente con la persona responsable del establecimiento. Además, señalaron que los comerciantes tienen conocimiento de que periódicamente deben renovar la certificación y enviar a recargar los equipos de seguridad contra incendios.

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Otra de las recomendaciones entregadas por la institución es fijarse en los detalles del uniforme. Explicaron que este debe ser de color azul oscuro y contar con bordados en la espalda y los brazos que permitan identificar a los funcionarios como miembros de la institución.

También aclararon que los uniformados deben portar un carné de identificación y que, si una persona tiene dudas sobre la identidad o veracidad de quien realiza la visita, puede comunicarse directamente con el cuerpo de bomberos. Las denuncias sobre estos casos se reciben principal, ubicada en la avenida Sexta con diagonal Santander; llamar a la línea 119 o comunicarse con el jefe de turno al número 313 386 4169.

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