Falsos bomberos en Cúcuta están estafando a los comerciantes

Dueños de establecimientos comerciales han venido siendo estafados por sujetos que se hacen pasar por integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta. De acuerdo con la institución, este año se han reportado al menos cinco casos.

Según explicaron voceros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, los responsables de estos engaños utilizan prendas similares a las oficiales y les dicen a sus víctimas que, si no cumplen con una serie de lineamientos, les van a sellar sus establecimientos comerciales.

"Las personas atemorizadas les entregan los extintores para la recarga o les facilitan dinero para la gestión del certificado de prevención”, precisó la institución. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos informó que, aunque esta situación comenzó a evidenciarse desde el año pasado, durante 2026 han aumentado las denuncias. También aseguraron que los casos no se han limitado únicamente a Cúcuta, pues tienen conocimiento de que en Villa del Rosario ha ocurrido lo mismo.

Frente a este panorama, la institución indicó que, junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario, ha publicado videos preventivos a través de sus redes sociales para evitar nuevas estafas. Igualmente, afirmó que los casos ya están en manos de los equipos jurídicos de cada institución, que revisan cuáles son las medidas que se pueden adoptar contra las personas o empresas responsables.