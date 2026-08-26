Falsos bomberos en Cúcuta están estafando a los comerciantes

Recomendaciones para no ser víctimas de estafas
Los bomberos de Cúcuta explicaron que, aunque tienen la misión de realizar inspecciones de seguridad a los establecimientos comerciales, no son la autoridad competente para ordenar su cierre o sellamiento.
“Estos operativos les corresponden a la Secretaría de Gobierno, con la Inspección de Policía del municipio. Lo que nosotros hacemos en las inspecciones es revisar aspectos relacionados con incendios y seguridad humana y, si el establecimiento cumple con todos los requisitos, se hace la emisión de un certificado”, añadieron.
De igual forma, resaltaron que no llegan de sorpresa a realizar estas revisiones, ya que todo el proceso se coordina previamente con la persona responsable del establecimiento. Además, señalaron que los comerciantes tienen conocimiento de que periódicamente deben renovar la certificación y enviar a recargar los equipos de seguridad contra incendios.
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Otra de las recomendaciones entregadas por la institución es fijarse en los detalles del uniforme. Explicaron que este debe ser de color azul oscuro y contar con bordados en la espalda y los brazos que permitan identificar a los funcionarios como miembros de la institución.
También aclararon que los uniformados deben portar un carné de identificación y que, si una persona tiene dudas sobre la identidad o veracidad de quien realiza la visita, puede comunicarse directamente con el cuerpo de bomberos. Las denuncias sobre estos casos se reciben principal, ubicada en la avenida Sexta con diagonal Santander; llamar a la línea 119 o comunicarse con el jefe de turno al número 313 386 4169.
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