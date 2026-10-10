Estados Unidos apoyará la seguridad en Norte de Santander ante incremento de la delincuencia

En un esfuerzo por combatir la delincuencia que afecta a Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander se reunieron con la Embajada de Estados Unidos, la DEA y otras entidades para evaluar las prioridades de seguridad del departamento y articular capacidades que permitan hacer frente a estas situaciones.

Según explicó la administración municipal, durante el encuentro, el gobernador de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta expusieron el panorama de seguridad, abordando temas como la presencia de grupos armados y bandas criminales, así como su impacto en la población y en las dinámicas de violencia de esta región fronteriza.

“El propósito de la reunión fue analizar este contexto e identificar oportunidades de cooperación para fortalecer las estrategias de seguridad”, precisó la Alcaldía. Además, la administración informó que los representantes de la Embajada y la DEA prestaron especial atención a la situación expuesta y, en las últimas horas, ratificaron su disposición de apoyar estos esfuerzos.

El panorama expuesto

En el encuentro, llevado a cabo el pasado jueves, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, expuso detalles del comportamiento delictivo en el departamento. Así pues, el gobernador indicó que, del primero de enero al 30 de agosto de este año, se registraron 8.771 delitos, lo que representa un incremento frente a los 7.495 reportados en 2025.

Lea: Un nortesantandereano, protagonista en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo

La mayoría de estos, explicó, corresponden a hurto a personas, violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto de motocicletas. Igualmente, señaló que en el departamento se mueven economías ilícitas relacionadas con el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el microtráfico, el apoderamiento de hidrocarburos, el tráfico de fauna y flora y el contrabando, entre otras actividades.

Dentro de estas, el mandatario departamental precisó que el apoderamiento de hidrocarburos representa una fuente directa de financiación del terrorismo y también genera impactos sociales y ambientales devastadores.

Además, el gobernador compartió datos relacionados con la intensificación del conflicto y la violencia en Norte de Santander, que se ha hecho más evidente a partir del 8 de julio de 2026.

En este sentido, dijo que se han reportado tres vehículos acondicionados con explosivos, ocho ataques o lanzamientos de explosivos con drones, dos activaciones de explosivos y emboscadas a caravanas de la Fuerza Pública, así como tres casos de secuestro, homicidios selectivos y hurtos a esquemas de seguridad.

Asimismo, comunicó que se han presentado siete ataques armados contra unidades, siete uniformados de la Fuerza Pública fallecidos, dos civiles muertos, tres policías secuestrados, 35 uniformados lesionados y 19 civiles heridos.

Siga leyendo: La feria de calzado más grande de América Latina anuncia su mayor Programa Comprador

En cuanto a los grupos armados ilegales que hacen presencia en Norte de Santander, el gobernador mencionó al ELN, con sus diferentes frentes; al Frente 33 de las Farc, y al Clan del Golfo.

“En los 479 kilómetros de extensión fronteriza, los grupos armados cometen delitos transnacionales como narcotráfico, lavado de activos, contrabando, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de minerales preciosos, minería ilegal, extorsión y secuestro”, agregó la administración departamental.

Las necesidades y requerimientos

Para contrarrestar el accionar delictivo, el gobernador William Villamizar informó que se requiere tecnología antidrones, inteligencia e investigación criminal en el Catatumbo, apoyo a la Fiscalía, el CTI y Medicina Legal, vigilancia tecnológica en la frontera, mayor infraestructura policial y vehículos blindados, entre otras soluciones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion