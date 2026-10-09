Con jornadas pedagógicas, el Ejército busca prevenir el reclutamiento de menores en Norte de Santander

El Ejército Nacional adelanta campañas de prevención en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia para alertar a las familias sobre los riesgos del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados ilegales.

A través de la Trigésima Brigada, el Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, en articulación con entidades y actores de la Acción Unificada, se desarrollan jornadas pedagógicas y puestos de control dirigidos a la población civil.

Una de las estrategias para llegar a las comunidades es el Circo Colombia N.° 2, cuyos integrantes utilizan actividades de entretenimiento, presentaciones artísticas y dinámicas recreativas para transmitir mensajes de prevención y promover entornos protectores para los menores de edad.

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Durante estas jornadas, los niños y adolescentes disfrutan de espectáculos circenses, juegos en inflables, crispetas, refrigerios y entrega de regalos. Paralelamente, los adultos reciben material informativo y elementos como tulas, balones y lapiceros con mensajes para prevenir el reclutamiento y fomentar la denuncia.

Líneas para denunciar

En medio de las actividades, los uniformados recuerdan a la ciudadanía la importancia de informar oportunamente sobre posibles casos de reclutamiento forzado. Para ello, está habilitada la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), destinada a la protección y atención de niños, niñas y adolescentes.

Además, en coordinación con el Batallón de Policía Militar N.° 30, se han instalado puestos de control en los que los soldados realizan perifoneo y distribuyen volantes con información sobre la línea 107, dispuesta para recibir información relacionada con amenazas terroristas.

Con estas acciones, el Ejército busca fortalecer la prevención en las comunidades de Norte de Santander, sensibilizar a las familias sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad y promover la denuncia como herramienta para evitar que sean vinculados a grupos armados ilegales.

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