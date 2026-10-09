Las estrategias del nuevo secretario de Movilidad de Cúcuta

El nuevo Secretario de Movilidad de Cúcuta anunció que también se trabajará de manera articulada con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y las demás instituciones competentes, pues la seguridad vial exige cooperación interinstitucional, seguimiento y evaluación permanente.
Con respecto a la Policía de Tránsito, el funcionario dijo que tienen contemplado que los uniformados vuelvan a las calles. Sin embargo, mencionó que esto dependerá de un asunto presupuestal.
De este modo, el funcionario precisó que su estrategia consiste en combinar control efectivo, educación, información y fortalecimiento institucional, ya que, a su parecer, ninguna de estas acciones por sí sola resuelve el problema.
El problema del espacio público
Con relación al problema del mal parqueo en la ciudad, que genera congestión y que, en algunos casos, involucra a taxistas, el secretario reconoció que esta es una problemática que afecta la movilidad. También informó que tienen identificados los sectores con alta afluencia y los puntos donde se presenta un incumplimiento recurrente de las normas de estacionamiento.
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Frente a ello, recalcó que fortalecerán el control en estos puntos y trabajarán en una estrategia que permita recuperar el espacio vial y garantizar que las vías cumplan su función de movilidad.
De igual forma, anunció que revisarán las situaciones asociadas con la acumulación de taxis en determinados sectores, buscando ordenar esos puntos para evitar que la concentración de vehículos termine afectando la circulación y generando congestión.
En cuanto a la regulación de las tarifas en los parqueaderos, que también preocupa a la ciudadanía, manifestó que es necesario hacer una revisión integral que permita establecer cuáles son las condiciones actuales, cómo están funcionando los servicios de estacionamiento y qué medidas, dentro de las competencias de la administración, pueden contribuir a generar alternativas formales y ordenadas para los ciudadanos.
“No se trata únicamente de sancionar el mal parqueo. Debemos avanzar hacia una ciudad donde existan reglas claras, control efectivo y alternativas adecuadas de estacionamiento, de manera que podamos recuperar la movilidad y el espacio público sin perder de vista las necesidades de quienes viven, trabajan y se movilizan en Cúcuta”, concluyó el secretario de Movilidad.
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