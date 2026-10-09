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Las estrategias del nuevo secretario de Movilidad de Cúcuta
Su estrategia consiste en combinar control efectivo, educación y fortalecimiento institucional.
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secretario de Movilidad Johan Alejandro Camacho Jiménez.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 9 de Octubre de 2026

En medio de un incremento de los accidentes viales, originados en su mayoría por actos imprudentes, el nuevo secretario de Movilidad de Cúcuta, Johan Alejandro Camacho Jiménez, comunicó sus estrategias para contrarrestar este y otros problemas de tránsito en la ciudad.

En este sentido, el funcionario aseguró que desde su gestión fortalecerán el monitoreo permanente de la movilidad, apoyándose en información, indicadores y análisis a través del Observatorio de Movilidad, de manera que las decisiones de control puedan concentrarse en los puntos, horarios y comportamientos que presentan mayores niveles de riesgo.

“Tenemos puntos identificados que requieren una intervención integral que combine control, infraestructura, pedagogía y análisis permanente de la información”, dijo

Añadió que uno de los propósitos es fortalecer la gestión preventiva de la seguridad vial, identificando dónde, cuándo y por qué están ocurriendo los siniestros, para orientar de manera más efectiva las acciones de control.

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Asimismo, informó que tienen proyectado reforzar las acciones de sensibilización y educación vial dirigidas a los diferentes actores viales, especialmente a los motociclistas, promoviendo una cultura de respeto por las normas y de protección de la vida.

Según precisó, con estas acciones llegarán a instituciones educativas, empresas, comunidades y espacios donde puedan generar cambios reales de comportamiento.

En materia operativa, el secretario de Movilidad aseguró que evaluarán y fortalecerán la capacidad de los alféreces y agentes de tránsito, de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio, priorizando los corredores y puntos críticos.

70 alféreces hay en Cúcuta.

El nuevo Secretario de Movilidad de Cúcuta anunció que también se trabajará de manera articulada con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y las demás instituciones competentes, pues la seguridad vial exige cooperación interinstitucional, seguimiento y evaluación permanente.

Con respecto a la Policía de Tránsito, el funcionario dijo que tienen contemplado que los uniformados vuelvan a las calles. Sin embargo, mencionó que esto dependerá de un asunto presupuestal.

De este modo, el funcionario precisó que su estrategia consiste en combinar control efectivo, educación, información y fortalecimiento institucional, ya que, a su parecer, ninguna de estas acciones por sí sola resuelve el problema.

El problema del espacio público

Con relación al problema del mal parqueo en la ciudad, que genera congestión y que, en algunos casos, involucra a taxistas, el secretario reconoció que esta es una problemática que afecta la movilidad. También informó que tienen identificados los sectores con alta afluencia y los puntos donde se presenta un incumplimiento recurrente de las normas de estacionamiento.

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Frente a ello, recalcó que fortalecerán el control en estos puntos y trabajarán en una estrategia que permita recuperar el espacio vial y garantizar que las vías cumplan su función de movilidad.

De igual forma, anunció que revisarán las situaciones asociadas con la acumulación de taxis en determinados sectores, buscando ordenar esos puntos para evitar que la concentración de vehículos termine afectando la circulación y generando congestión.

En cuanto a la regulación de las tarifas en los parqueaderos, que también preocupa a la ciudadanía, manifestó que es necesario hacer una revisión integral que permita establecer cuáles son las condiciones actuales, cómo están funcionando los servicios de estacionamiento y qué medidas, dentro de las competencias de la administración, pueden contribuir a generar alternativas formales y ordenadas para los ciudadanos.

“No se trata únicamente de sancionar el mal parqueo. Debemos avanzar hacia una ciudad donde existan reglas claras, control efectivo y alternativas adecuadas de estacionamiento, de manera que podamos recuperar la movilidad y el espacio público sin perder de vista las necesidades de quienes viven, trabajan y se movilizan en Cúcuta”, concluyó el secretario de Movilidad.

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