Las estrategias del nuevo secretario de Movilidad de Cúcuta

En medio de un incremento de los accidentes viales, originados en su mayoría por actos imprudentes, el nuevo secretario de Movilidad de Cúcuta, Johan Alejandro Camacho Jiménez, comunicó sus estrategias para contrarrestar este y otros problemas de tránsito en la ciudad.

En este sentido, el funcionario aseguró que desde su gestión fortalecerán el monitoreo permanente de la movilidad, apoyándose en información, indicadores y análisis a través del Observatorio de Movilidad, de manera que las decisiones de control puedan concentrarse en los puntos, horarios y comportamientos que presentan mayores niveles de riesgo.

“Tenemos puntos identificados que requieren una intervención integral que combine control, infraestructura, pedagogía y análisis permanente de la información”, dijo

Añadió que uno de los propósitos es fortalecer la gestión preventiva de la seguridad vial, identificando dónde, cuándo y por qué están ocurriendo los siniestros, para orientar de manera más efectiva las acciones de control.

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Asimismo, informó que tienen proyectado reforzar las acciones de sensibilización y educación vial dirigidas a los diferentes actores viales, especialmente a los motociclistas, promoviendo una cultura de respeto por las normas y de protección de la vida.

Según precisó, con estas acciones llegarán a instituciones educativas, empresas, comunidades y espacios donde puedan generar cambios reales de comportamiento.

En materia operativa, el secretario de Movilidad aseguró que evaluarán y fortalecerán la capacidad de los alféreces y agentes de tránsito, de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio, priorizando los corredores y puntos críticos.