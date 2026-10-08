Café de Ocaña y el Catatumbo cruza el mundo para encantar paladares en China

La caficultura de Norte de Santander sigue abriéndose espacios en nivel internacional. Esta vez, dos empresarios de Ocaña y El Tarra viajarán a China para participar en una de las principales ferias de alimentos y bebidas de ese país, luego de ser dos de los 12 seleccionados, entre más de 400 postulados, para integrar la misión del programa Cacao y Café por el Mundo de la Cancillería de Colombia.

En Hotelex Shenzhen, en Guangdong, se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre el Shenzhen World Exhibition & Convention Center, en donde Alfonso López Santana y Reagan Rodríguez podrán encantar paladares, relacionarse y lograr negocios que permitan que el sabor y aroma de sus granos lleguen a miles de amantes del café.

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López es el creador de las marcas El Alcázar Café Ocañerita y Café 1729, con las cuales busca por primera vez compradores en China y Francia, pues, días antes harán parte de una muestra comercial en París, organizada por el Gobierno.

“Shenzhen es el evento de negocios más grande del mundo, donde van a estar compradores de todo el sudeste asiático, Rusia y Japón. La meta es, a partir del año entrante, abrir la primera tienda de cafés de especialidad en Hong Kong; es la primera vez que una marca ocañera tendrá tienda en China”, afirmó el empresario.

Indicó que no dudaron en aprovechar la oportunidad que les brindó el Estado, a partir de ese programa, y por ello se prepararon con toda la documentación para lograr prontas exportaciones al gigante de Asia.

“Quienes hacemos parte de esta misión somos como la ‘Selección Colombia del Café’; eso es muy importante, porque nos permite abrir las puertas de manera más fácil, a diferencia de si uno viajara solo”, apuntó.

El grano producido en la finca El Alcázar, en el corregimiento Pueblo Nuevo, cuenta con microlotes certificados desde 2009 y la marca registrada lleva cinco años. Junto a su equipo de trabajo, Alfonso López ha desarrollado un proceso disciplinado para convertirse en uno de los mejores.

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“De la mano del Tecnoparque del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), ProColombia, la Cámara de Comercio de Ocaña y la Gobernación hemos ido creciendo”, agregó el ocañero, quien detalló que vende su café en 18 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Chile, Australia, México y Japón.

Del Catatumbo para el mundo

Catara es la otra marca del departamento que estará en los eventos organizados por la Cancillería. Su fundador Reagan Rodríguez destacó que tienen un mercado consolidado a nivel nacional, pero busca por primera vez estar fuera de Colombia.

“Nacimos en El Tarra hace un año y medio. Catara viene de unir las palabras Catatumbo y El Tarra. Empezamos con una cafetería pequeña, a buscar caficultores que retomaban esta actividad y logramos reunir dos caficultoras en ese momento, para trabajar el café de calidad, enseñarles técnicas, beneficios y cómo controlar la broca”, añadió Rodríguez.

El también barista y catador resaltó que ahora son 15 familias productoras de diferentes veredas, incluso de zonas de Hacarí y San Calixto, las cuales tienen a su disposición una fábrica con trilladora, tostadora, molino y empacadora. Además, Catara impulsa un proceso tecnificado con los agricultores, que apuestan a cafés con características diferenciales.

Reagan Rodríguez sostuvo que El Tarra tiene la capacidad de producir una tonelada anual del grano y que su empresa puede ser ese canal para que más caficultores lleguen a China y a otros mercados extranjeros.

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Apoyo institucional

El trabajo articulado de la Gobernación y la Cámara de Comercio de Ocaña permitió que estos dos productores lleguen a la feria, a quienes, además, apoyaron con los tiquetes aéreos a China.

El secretario de Desarrollo Económico y Productividad de Norte de Santander, Olger López, afirmó que sumaron esfuerzos y recursos, para que los productores sean parte de esa misión internacional y den a conocer lo que se hace en la región. “Todo esto lo hacemos con el propósito de consolidar nuestra Marca Región Somos Norte, vamos Norte”, recalcó.

El presidente ejecutivo de la Cámara, Fabio Rincón Ortiz, informó que es un orgullo que esos dos empresarios representen al departamento y al país en la feria china. Aseguró que son ejemplo de todo el potencial en cafés especiales que tiene la subregión.

Más allá de la participación en la feria, el reto para los nortesantandereanos será convertir los contactos con compradores internacionales en pedidos y exportaciones.

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