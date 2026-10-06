Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela

Los sectores industrial y comercial de la frontera venezolana ya no aguantan más que los sometan a cortes de energía, los cuales alcanzan hasta las 12 horas diarias, en el caso de San Antonio y Ureña.

La presidenta de Fedecámaras Táchira, Gipsy Pineda, indicó que debido a una orden de Caracas, por el aumento de consumo de electricidad en los últimos meses, comenzaron a desviar la energía de este a otros estados.

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“Estamos hablando de 80 megavatios (MW), 90 megavatios y, en ocasiones, 120 megavatios de los que produce el Táchira. Entendemos que el problema de la electricidad es estructural y que nos afecta a todos, pero también es importante entender que estamos a casi 1.000 kilómetros de distancia de la capital (de Venezuela) y enfrentamos barreras importantes de diferente índole”, indicó Pineda.

La representante empresarial recordó que, anteriormente, en esa provincia se producían 300 MW, lo cual bajó a actualmente 150 MW, es decir, la mitad.

“Desde Caracas, sin ninguna programación, sin ningún respeto y consideración a los tachirenses nos solicitan más y más energía para otras zonas. En el estado se repiten los cortes en los mismos circuitos y se dañan permanentemente equipos, por lo que la situación se ha convertido en insostenible”, recalcó.

La líder gremial sostuvo que los actores productivos se esfuerzan día a día para generar desarrollo y bienestar. Sin embargo, dijo que este objetivo “ha sido imposible” cumplirlo por la grave crisis eléctrica y ante las decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

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La presidenta de Fedecámaras Táchira recalcó que la situación perjudica a todos los sectores económicos, con pérdidas materiales; y hasta humanas, porque “las instituciones de salud públicas y privadas también se han visto afectadas” en la prestación de sus servicios.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Alexis Balza, agregó que con los cortes eléctricos, que no son programados y suman 12 horas diarias, los comerciantes que no cuentan con plantas de energía se ven obligados a cerrar, pues, las plataformas de pago electrónico dejan de funcionar.

Además, las altas temperaturas los afectan, al no poder encender aires acondicionados ni ventiladores.

Táchira vuelve a mirar a Colombia

Las empresas que no tienen plantas eléctricas les toca cerrar, porque con los cortes de energía no pueden operar. / Foto: cortesía

El presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, Indover Sayago, le pidió al gobierno que dirige Delcy Rodríguez hacer las inspecciones y el mantenimiento al sistema eléctrico en toda Venezuela, principalmente en la provincia fronteriza, para que los empresarios puedan operar y aportar al desarrollo económico.

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“Tenemos la capacidad, el talento, las industrias y las empresas para poder sacar adelante al país. Hay un racionamiento rotativo que se de cada cuatro o cinco horas. Nosotros, por estar en la línea de frontera, tenemos la posibilidad de comprarle provisionalmente la energía a Colombia, solo se requiere la voluntad de los dos países para que se haga; esa energía también se puede distribuir a nivel nacional”, afirmó Sayago.

Desde hace cuatro años se ha hablado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, y es un pedido de los líderes empresariales, de reactivar la línea de transmisión de 230.000 voltios de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial de EPM, que conecta a la Subestación San Mateo (Cúcuta) con la de Vega de Aza, en El Corozo (Táchira), pero no se ha concretado.

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Según el representante de la Cámara de Licoreros del Táchira, desarrollaron un estudio, el cual concluyó que el estado necesita 350 MW para funcionar con normalidad; el área metropolitana de San Cristóbal necesita entre 150 y 180 MW; el eje de la frontera Ureña- Rubio-San Antonio consume de 60 a 80 MW; la Zona Norte requiere 50 MW y la Zona Sur de Montaña, de 30 a 40 MW.

Finalmente, Ricardo Alfredo Hernández, y los demás voceros gremiales solicitaron a Corpoelec darse cuenta del “error que están cometiendo con los tachirenses”, porque mientras los someten a largos apagones, los recibos del cobro del servicio aumentan.

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