¡De nuevo el calvario! Crisis eléctrica pone en jaque a productores e industrias del Táchira

Los apagones vuelven a golpear al Táchira (Venezuela) y pasan factura a la producción. Ganaderos, avicultores, industriales y comerciantes enfrentan cortes eléctricos que pueden extenderse hasta 12 horas, mientras las fallas en el suministro de diésel dificultan el uso de plantas de respaldo.

En el municipio Panamericano, algunos productores del campo describieron a La Opinión el calvario que padecen desde hace más de 10 años, con las interrupciones reiteradas por períodos de cuatro horas, por lo que se registran tres cortes diarios de lunes a domingo.

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“Eso fue un plan de racionamiento que el gobierno implementó desde hace unos tres o cuatro años y el Táchira es el que está siendo más afectado, porque, según lo que dicen los expertos, estamos en la cola del circuito interconectado nacional”, dijo el productor pecuario Heriberto Labrador Pineda.

Los cortes de energía en el estado Táchira han provocado que los niveles de productividad del sector lechero caigan hasta 30%. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión

Labrador indicó que todos los equipos que necesitan para producir leche requieren de energía, por lo que sin el eficiente suministro se han bajado los niveles de productividad hasta 30%.

“Estamos perdiendo calidad en el manejo de estas unidades. Vendemos una leche caliente, porque no la podemos enfriar, a 200 o 300 pesos colombianos (en Táchira se manejan la moneda colombiana y el dólar, además del bolívar como divisa nacional) menos de lo que la deberíamos comercializarla, si la pudiéramos enfriar”, apuntó el ganadero.

Además, este problema genera al sector lechero retrasos en el ordeño mecánico y la reasignación de personal a ordeño manual, por lo que el proceso pasa de durar unas dos horas a tres horas y media, requiriendo además una mayor cantidad de trabajadores.

Igualmente, ocasiona cuellos de botella y aumento de costos de combustible, pues, para intentar mantener la autonomía, los productores deben recurrir a plantas eléctricas de diésel.

Sin embargo, al tener que operarlas durante 12 o 24 horas continuas, cuando están diseñadas para funcionar solo un par de horas, el consumo de ese combustible se eleva drásticamente, en una región donde su suministro también es deficiente.

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Avicultores, en alerta

El representante de los avicultores, Jhon Meneses, expresó que los productores de pollo de engorde de la zona norte del estado están en alerta ante las informaciones que se han divulgado de incrementar los racionamientos eléctricos, así como por las limitaciones para abastecerse de diésel.

En esta zona del Táchira se producen unas 560 toneladas de pollo semanales.

Los productores y empresarios, adamás enfrentan limitaciones en el suministro de diésel para el funcionamiento de plantas eléctricas. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión

Meneses sostuvo que las repercusiones son más graves en su sector, pues, en los casos de los ganaderos y de los cultivadores, el animal “puede seguir comiendo pasto” y las cosechas continuarán, pese a las fallas de electricidad, pero las aves se exponen a un riesgo alto, porque necesitan tener en funcionamiento sistemas de ventilación y climatización.

“De no tener una solución, la situación irá en detrimento de la producción en unas dos semanas; de hecho, tenemos avicultores que no van a recibir pollos, porque no cuentan con el gasoil (diésel) necesario para garantizar la energía mediante plantas”, afirmó.

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Afecta el bombeo de agua

El alcalde de Panamericano, Yonathan Rangel, sostuvo que, se ha vuelto cotidiano pasar hasta 12 horas sin el servicio de energía. Señaló que su objetivo no es atacar al gobierno, en cabeza de Delcy Rodríguez, sino dar a conocer la “situación inhumana” que sufren.

Rangel recalcó que se están registrando pérdidas millonarias en empresas lácteas, metalmecánica y del sector manufacturero.

Los productores y empresarios, adamás enfrentan limitaciones en el suministro de diésel para el funcionamiento de plantas eléctricas. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión

“Todo el mundo nos conoce como un productor ganadero y lácteo, pero también tenemos fábricas de ropa y de metalmecánica, donde se producen los repuestos de la maquinaria pesada. Imagínese usted cómo puede funcionar un torno con las fluctuaciones eléctricas”, añadió.

Además, el mandatario local manifestó que se generan problemas en el bombeo de agua, porque la falta de electricidad y las constantes fluctuaciones impiden que los pozos de agua funcionen.

Preció que las motobombas trabajan con energía trifásica o de 220 voltios y poseen sistemas de protección que las apagan ante variaciones de voltaje, imposibilitando el envío de recurso hídrico a las comunidades.

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