Baja del dólar resta $490.000 millones a exportadores de carbón y coque de Colombia

La apreciación de la tasa de cambio se ha convertido en un nuevo golpe para las exportaciones colombianas de carbón y coque, porque, aunque la industria vende sus productos en dólares, asume buena parte de sus costos, impuestos, nómina y obligaciones en pesos.

Así, la caída de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) reduce el valor en pesos de los ingresos que reciben los exportadores por sus ventas externas y presiona sus márgenes de rentabilidad.

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Estimaciones de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) indican que, por cada $100 que se ha apreciado la moneda frente al dólar, el valor de la venta de carbón y coque afuera del país se ha reducido en cerca de $490.000 millones en ingresos, tomando como referencia los valores exportados en 2025.

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, explicó que el impacto no es solo para las empresas, sino que también pierde el Estado, por menores ingresos tributarios y regalías.

“La caída de la TRM reduce el valor de liquidación del carbón en aproximadamente $500 por tonelada para los carbones del interior (como es el caso de Norte de Santander) y cerca de $720 por tonelada para los de la Zona Norte, impactando directamente el giro de regalías y la generación de renta”, apuntó Cante.

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El líder gremial detalló que la situación del coque es particularmente crítica; en solo dos años los ingresos han bajado más del 40% frente a los generados en 2024, como resultado de la caída de cerca del 36% en los precios internacionales y una depreciación del dólar superior a $500.

Según Carlos Cante, por cada $100 que ha caído la TRM, la industria exportadora de coque ha perdido alrededor de $80.000 millones, mientras el Estado dejó de recaudar, como mínimo, $10.000 millones por concepto de impuesto de renta.

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“La caída del dólar no es una cifra abstracta para los exportadores. Son menores ingresos, menores márgenes, menor capacidad de inversión y, finalmente, menos recursos para el Estado. Colombia no puede seguir desconociendo el impacto acumulado que están enfrentando sus sectores exportadores”, señaló el presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

El gremio hizo un llamado a adoptar medidas que fortalezcan la competitividad de los sectores exportadores, especialmente en un momento en que la caída de los precios internacionales y la revaluación del peso reducen de manera simultánea los ingresos de una industria estratégica para la generación de empleo, divisas, impuestos y regalías.

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