En Huila cayó la Diabla junto con su hermano, una de las mujeres más buscadas en Cúcuta

Dos años después de que el nombre de Lina Marley Gómez Vega apareciera por primera vez en la lista de los criminales más buscados en Cúcuta, bajo el alias de la Diabla, finalmente tendrá que comparecer ante la justicia por homicidio.

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Su detención no fue precisamente cerca de Villa del Rosario, donde habría cometido el crimen por el cual era buscada, sino a más de mil kilómetros de distancia de este municipio. Fue en el corregimiento de Bruselas, en Pitalito, sur del Huila, donde habría intentado esconderse de la justicia.

En algún momento de su estadía en esa zona, las autoridades locales recibieron información de que la mujer se estaría resguardando allí. La sospecha fue sometida a investigación durante varios meses, hasta que los uniformados lograron ubicarla.

“De acuerdo con la información recopilada en la investigación, alias ‘la Diabla’ habría salido de Cúcuta y se habría trasladado al sur del Huila para evadir las acciones investigativas adelantadas para lograr su captura”, declaró el coronel Camilo Eduardo Buitrago Gutiérrez, comandante del Distrito de Policía de Pitalito.

Con una orden judicial en mano, los uniformados desarrollaron un operativo en el que finalmente lograron capturar a la mujer, de 23 años. En el procedimiento también cayó su hermano, Bryan, de 20, quien se encontraba junto a ella.

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En el lugar de la captura, los uniformados hallaron en poder de los hermanos un revólver calibre 9 milímetros, con cuatro cartuchos modificados. Por este hecho, ahora se investiga si podrían estar vinculados a actividades criminales.

“Los dos capturados serían objeto de investigaciones que buscan establecer su posible participación en varios hechos delictivos registrados durante los últimos días en el sur del departamento del Huila, particularmente en jurisdicción de Bruselas y Pitalito”, señaló la Policía en su reporte.

Mientras Bryan enfrenta, por el momento, cargos por porte ilegal de armas de fuego, a su hermana se le suman los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Mientras ambos avanzan en el proceso de judicialización, las autoridades lograron tachar un nombre más de la lista de los más buscados por homicidio, publicada en abril de este año.

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Su historial

Para junio de 2024, cuando su nombre, alias y rostro aparecieron por primera vez en el cartel de los más buscados, las autoridades ya la señalaban como presunta responsable de un homicidio y como integrante de una banda dedicada al multicrimen.

Según el informe publicado por La Opinión en ese momento, Gómez Vega haría parte de Los Chamorros, una estructura delincuencial dedicada al microtráfico, las extorsiones y los homicidios selectivos, cuya actividad se concentraba en Villa del Rosario.

Este grupo había sido desarticulado en marzo de ese año, cuando las autoridades capturaron a cuatro de sus integrantes, entre ellos su cabecilla, Delwin Utria Pacheco, alias Chamorro, quien le daba nombre a la organización.

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La mujer habría participado en uno de los crímenes atribuidos a esta banda, el homicidio de Carlos Felipe Alvarado Rincón. El hecho ocurrió en la madrugada del 23 de julio de 2023, en un estanco de Juan Frío.

Mientras bailaba con una mujer, la víctima fue atacada a disparos por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon en el rostro y le causaron la muerte en el lugar. Luego huyeron en medio de la oscuridad.

Sobre este asesinato, las autoridades presumen que podría estar relacionado con las disputas territoriales por el negocio de la venta de estupefacientes.

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