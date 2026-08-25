Muros de la escuela Club de Leones en Cúcuta están en riesgo de colapsar

Otros problemas que los afectan
La institución educativa, que cumple ya cinco años sin inversión estatal, ha venido evidenciando otros deterioros, según los líderes sociales.
Elsy Correa manifestó que uno de los daños más pronunciados se observa en los baños, que presentan desgaste en sus paredes e inodoros. Según comentó la edil, esta situación ha llevado al personal educativo a invertir recursos propios para el mejoramiento de la institución.
Sumado a ello, Correa Santos indicó que, ante la falta de personal de limpieza, los padres de familia han adelantado diferentes actividades para recaudar fondos y pagarle a una conserje.
“También nos ha tocado a los padres donar y organizar eventos para comprar pintura y embellecer la institución. Si estos problemas persisten, tenemos pensado emprender acciones legales mediante tutelas y derechos de petición”, expresó una residente del barrio Santa Ana.
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Aunque este medio se contactó en reiteradas ocasiones con la Secretaría de Educación de Cúcuta para conocer sus acciones frente a los hechos que afectan a la escuela, al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.
Por su parte, la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres Municipal informó que no tenía conocimiento de esta situación y aclaró que, por tratarse de una estructura educativa, la responsabilidad recae directamente sobre la Secretaría de Educación de la ciudad.
Sin embargo, desde el despacho también comunicaron que realizarán una visita al recinto y remitirán la información a la dependencia encargada para acelerar la gestión.
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