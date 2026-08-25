Muros de la escuela Club de Leones en Cúcuta están en riesgo de colapsar

En riesgo de colapsar están los muros de la entrada de la Institución Educativa Club de Leones, sede Santa Ana. Los 400 alumnos que estudian allí y sus padres de familia están cada vez más preocupados por los daños que vienen evidenciándose desde hace cinco meses.

De acuerdo con Elsy Correa Santos, edil de la comuna 3, las paredes de la institución presentan grietas y una inclinación hacia afuera, como consecuencia de la falta de mantenimiento y los recientes sismos que se han sentido en la región.

“Nuestro temor ahora es que los fuertes vientos o un próximo temblor ocasionen que los muros se vengan abajo, afectando a la población estudiantil”, expuso la líder social.

Frente a este panorama, padres de familia expusieron que hicieron un llamado a la Administración Municipal, cuyos funcionarios visitaron el recinto la semana pasada para evaluar la situación. Sin embargo, aseguraron que solamente se colocó una cinta amarilla para impedir el paso frente a la institución.

Además, durante la visita institucional se explicó a la comunidad que este problema en la infraestructura tendría su origen en las raíces de un árbol ubicado frente a la escuela.

“También se nos informó que, por el momento, no contaban con los recursos suficientes para hacer la recuperación. Esperamos que pronto se puedan reconstruir las paredes, pues este hecho pone en riesgo la seguridad de nuestros niños”, manifestó una mujer.