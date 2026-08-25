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Muros de la escuela Club de Leones en Cúcuta están en riesgo de colapsar
Estos daños se habrían visto agudizados con los recientes sismos que se sintieron en Cúcuta.
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juanmarcoantoniorp
Daños estructurales - institución educativa Club de Leones
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 25 de Agosto de 2026

En riesgo de colapsar están los muros de la entrada de la Institución Educativa Club de Leones, sede Santa Ana. Los 400 alumnos que estudian allí y sus padres de familia están cada vez más preocupados por los daños que vienen evidenciándose desde hace cinco meses.

De acuerdo con Elsy Correa Santos, edil de la comuna 3, las paredes de la institución presentan grietas y una inclinación hacia afuera, como consecuencia de la falta de mantenimiento y los recientes sismos que se han sentido en la región.

“Nuestro temor ahora es que los fuertes vientos o un próximo temblor ocasionen que los muros se vengan abajo, afectando a la población estudiantil”, expuso la líder social.

Frente a este panorama, padres de familia expusieron que hicieron un llamado a la Administración Municipal, cuyos funcionarios visitaron el recinto la semana pasada para evaluar la situación. Sin embargo, aseguraron que solamente se colocó una cinta amarilla para impedir el paso frente a la institución.

Además, durante la visita institucional se explicó a la comunidad que este problema en la infraestructura tendría su origen en las raíces de un árbol ubicado frente a la escuela.

“También se nos informó que, por el momento, no contaban con los recursos suficientes para hacer la recuperación. Esperamos que pronto se puedan reconstruir las paredes, pues este hecho pone en riesgo la seguridad de nuestros niños”, manifestó una mujer.

La institución está ubicada en la avenida cuarta con calle sexta del barrio Santa Ana de Cúcuta.
La institución está ubicada en la avenida cuarta con calle sexta del barrio Santa Ana de Cúcuta.
El deterioro en los baños también causa inconformidad entre la población.
El deterioro en los baños también causa inconformidad entre la población.

 

Otros problemas que los afectan 

La institución educativa, que cumple ya cinco años sin inversión estatal, ha venido evidenciando otros deterioros, según los líderes sociales.

Elsy Correa manifestó que uno de los daños más pronunciados se observa en los baños, que presentan desgaste en sus paredes e inodoros. Según comentó la edil, esta situación ha llevado al personal educativo a invertir recursos propios para el mejoramiento de la institución.

Sumado a ello, Correa Santos indicó que, ante la falta de personal de limpieza, los padres de familia han adelantado diferentes actividades para recaudar fondos y pagarle a una conserje.

“También nos ha tocado a los padres donar y organizar eventos para comprar pintura y embellecer la institución. Si estos problemas persisten, tenemos pensado emprender acciones legales mediante tutelas y derechos de petición”, expresó una residente del barrio Santa Ana.

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Aunque este medio se contactó en reiteradas ocasiones con la Secretaría de Educación de Cúcuta para conocer sus acciones frente a los hechos que afectan a la escuela, al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Por su parte, la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres Municipal informó que no tenía conocimiento de esta situación y aclaró que, por tratarse de una estructura educativa, la responsabilidad recae directamente sobre la Secretaría de Educación de la ciudad.

Sin embargo, desde el despacho también comunicaron que realizarán una visita al recinto y remitirán la información a la dependencia encargada para acelerar la gestión.

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