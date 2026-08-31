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Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué
El rojinegro, que sumó siete puntos de nueve posibles en las últimas tres jornadas, quiere seguir fuera de la zona del descenso directo.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 31 de Agosto de 2026

Con el firme objetivo de seguir fuera de los puestos de descenso y mantener la buena racha, Cúcuta Deportivo viajó a Ibagué donde enfrentará hoy al Deportes Tolima, a partir de las 8:05 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro.

En el compromiso válido por la fecha 8 de la Liga II-2026, los dirigidos por Nicolás Chiesa buscarán sumar tal como lo hicieron en las tres fechas anteriores (1-1 ante Inter, 1-0 contra Medellín y 1-0 con Alianza FC).

Lea aquí: Un nuevo capítulo para la novela entre Cúcuta Deportivo y Jaime Andrés Peralta

El choque ante el cuadro vinotinto y oro llega en medio de unos días marcados por la renuncia del delantero Jaime Peralta, el jugador que mejor rendimiento tenía en la nómina del motilón. Su continuidad es incierta y la disputa jurídica parece estar a punto de iniciarse de no llegar a un acuerdo entre las partes.

Sin el atacante, Chiesa preparó el duelo en territorio tolimense ante una escuadra que viene golpeada tras quedar eliminada en los octavos de final de la Copa Libertadores.  El Pijao, a través de un comunicado, denunció amenazas a su plantel, por lo que determinó que el juego será a puerta cerrada.

JAIME PERALTA

En la tabla del descenso, con un promedio de 0.96, Cúcuta sigue fuera por encima de Jaguares de Córdoba (0.92) y Boyacá Chicó (0.85).

¿Quién ocupará la plaza de Peralta?

La ausencia de Peralta abre el interrogante de quien deberá ocupar su lugar en el frente de ataque. En la nómina de convocados están Jhonathan Agudelo, Jesús Díaz y Gustavo Torres, conocedores de la posición.

Por lugar natural, Agudelo sería el encargado de la titularidad, aunque habría que esperar la apuesta del argentino que, a nivel de esquema, apostó en las fechas anteriores a formar una figura con tres centrales, dos carrileros, dos volantes de primera línea, dos creativos tirados a las bandas y un delantero de área.

La última vez que Cúcuta chocó con Tolima en Ibagué fue en los cuadrangulares del segundo semestre de 2019. El resultado fue 1-0 a favor del fronterizo con anotación de Agudelo.

“Espero la oportunidad para hacerlo de la mejor manera. La expectativa es volver a entrar y marcar, traernos la victoria. Quiero seguir marcando goles y haciendo historia con el equipo”, declaró el delantero, que registra 77 goles con el rojinegro.

Nicolás Chiesa y Jhonathan Agudelo.

En el terreno de juego del Manuel Murillo Toro, donde el fronterizo fue campeón en 2006, se prevé un equipo defensivo, con la premisa de cuidar el cero, apoyado en el guardameta argentino Federico Abadía, de gran momento.

En el registro del primer semestre, en el General Santander, el nortesantandereano se impuso 3-2 con goles de Jhon Quiñones y Luifer Hernández (2).

Tolima, golpeado por su eliminación

La transición que vive el Tolima no va del todo bien. Tras la salida del técnico Lucas González, a mitad de semestre, y la llegada de Sebastián Olivares el equipo no gusta en la ciudad y ha levantado críticas.

A nivel de resultados en Liga registran tres victorias, una derrota y un empate, pero dos eliminaciones en Copa Colombia y Copa Libertadores, a menos de Independiente del Valle con un global de 4-1.

En la nómina del cuadro ibaguereño sus cartas de ofensivas son el cucuteño Luis ‘Niche’ Sánchez, Ever Valencia, Jorge Cabezas Hurtado,  Luis ‘Chino’ Sandoval, Kevin Flórez y Adrián Parra. En el medio destaca Sebastián Guzmán, por la banda izquierda Junior Hernández y en el arco el brasilero Neto Volpi o el mexicano Miguel Ortega.

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