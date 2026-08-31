Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué

Con el firme objetivo de seguir fuera de los puestos de descenso y mantener la buena racha, Cúcuta Deportivo viajó a Ibagué donde enfrentará hoy al Deportes Tolima, a partir de las 8:05 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro.

En el compromiso válido por la fecha 8 de la Liga II-2026, los dirigidos por Nicolás Chiesa buscarán sumar tal como lo hicieron en las tres fechas anteriores (1-1 ante Inter, 1-0 contra Medellín y 1-0 con Alianza FC).

Lea aquí: Un nuevo capítulo para la novela entre Cúcuta Deportivo y Jaime Andrés Peralta

El choque ante el cuadro vinotinto y oro llega en medio de unos días marcados por la renuncia del delantero Jaime Peralta, el jugador que mejor rendimiento tenía en la nómina del motilón. Su continuidad es incierta y la disputa jurídica parece estar a punto de iniciarse de no llegar a un acuerdo entre las partes.

Sin el atacante, Chiesa preparó el duelo en territorio tolimense ante una escuadra que viene golpeada tras quedar eliminada en los octavos de final de la Copa Libertadores. El Pijao, a través de un comunicado, denunció amenazas a su plantel, por lo que determinó que el juego será a puerta cerrada.