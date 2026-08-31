Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué

En el terreno de juego del Manuel Murillo Toro, donde el fronterizo fue campeón en 2006, se prevé un equipo defensivo, con la premisa de cuidar el cero, apoyado en el guardameta argentino Federico Abadía, de gran momento.
En el registro del primer semestre, en el General Santander, el nortesantandereano se impuso 3-2 con goles de Jhon Quiñones y Luifer Hernández (2).
Tolima, golpeado por su eliminación
La transición que vive el Tolima no va del todo bien. Tras la salida del técnico Lucas González, a mitad de semestre, y la llegada de Sebastián Olivares el equipo no gusta en la ciudad y ha levantado críticas.
A nivel de resultados en Liga registran tres victorias, una derrota y un empate, pero dos eliminaciones en Copa Colombia y Copa Libertadores, a menos de Independiente del Valle con un global de 4-1.
En la nómina del cuadro ibaguereño sus cartas de ofensivas son el cucuteño Luis ‘Niche’ Sánchez, Ever Valencia, Jorge Cabezas Hurtado, Luis ‘Chino’ Sandoval, Kevin Flórez y Adrián Parra. En el medio destaca Sebastián Guzmán, por la banda izquierda Junior Hernández y en el arco el brasilero Neto Volpi o el mexicano Miguel Ortega.
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