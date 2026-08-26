Mostramos gran valentía: Nicolás Chiesa luego del triunfo del Cúcuta Deportivo ante Alianza FC

Frente a su planteamiento, Chiesa explicó que dio la continuidad a la línea de tres y las alturas de Duarte y Abonía fueron para fijar al rival, estar cubierto a lo ancho del campo y tener amplitud.
“Tuvimos paciencia y personalidad. Por derecha lo intentamos bien, los tres defensores, bien parados, nos dan un equilibrio defensivo para marcar en ataque y defender el arco ante una transición. En las dos fases estuvieron bien, de buen rendimiento y entendimiento. El que inicia o el que entra está muy bien preparado para jugar una final. Lo demostraron”, subrayó.
La victoria le permitió al fronterizo llegar también al grupo de los ocho con 8 unidades de 18 posibles.
“(Vamos) Con humildad y claridad, no hemos logrado nada, pero que quede claro que este es el camino y vamos a seguir transitando juntos, trabajando cada día más, mejorando más, con mucha humildad para jugar de igual a igual con el rival que sea”, sentenció.
El argentino agradeció el acompañamiento de la hinchada que asistió superando los 16 mil espectadores. “Agradecerle a la gente. Pueden ser nuestro jugador número 12”.
El fronterizo volverá a la acción el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 8:30 p.m. enfrentándose con Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Síntesis:
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Marlon Carabalí, 84’), Jhon Quiñones (Leison Ochoa, 46’), Diego Calcaterra, Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Kevin Tamayo, 84’); Carlos Rentería, Diego Ceballos; Leider Berdugo (Víctor Mejía, 72’), Lucas Ríos (Jesús Díaz, 64’), Jaime Peralta.
Gol: Jaime Peralta (63’)
DT: Nicolás Chiesa.
Alianza FC: Johan Wallens; Israel Alba (Charly Villegas, 77’), Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso (Misael Martínez,77’) ; Fabián Cantillo, Winston Fernández; Felipe Pardo (Deinner Quiñones, 71’), Jesús Muñoz, Cristian Vergara.
DT: Camilo Ayala.
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