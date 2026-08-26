Mostramos gran valentía: Nicolás Chiesa luego del triunfo del Cúcuta Deportivo ante Alianza FC

El cambió de actitud es notable y los resultados hablan por sí solos. Cúcuta Deportivo enlazó su segunda victoria en la Liga II-2026, la noche del martes, al imponerse 1-0 ante Alianza FC en el estadio General Santander, con gol de Jaime Peralta.

Desde la llegada del técnico argentino Nicolás Chiesa, el rojinegro tuvo un cambio radical a la hora de enfrentar los juegos y de nueve puntos disputados –desde el arribo del entrenador- se han logrado siete (1-1 con Internacional, 0-1 ante Medellín y 1-0 con Alianza).

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Los resultados le permitieron al fronterizo salir, parcialmente, de la zona del descenso con un promedio de 0.96 superando a Boyacá Chicó (0.88) y Jaguares de Córdoba (0.92), que aún tienen un partido menos.

En el juego ante los de Valledupar, los dirigidos por Chiesa cumplieron con la gran premisa de mantener el cero y encarar el duelo como si fuera una final, con un equipo yendo al frente, pero equilibrado y seguro en el fondo.

El timonel siguió apostando por una línea de tres en el fondo (Diego Calcaterra, Brayan Montaño y Jhon Quiñones), con dos carrileros (Mauricio Duarte y Joao Abonía) posicionándose en la mitad del campo, dos volantes de primera línea (Carlos Rentería y Diego Ceballos), dos ofensivos (Leider Berdugo y Lucas Ríos) y un puntero (Peralta).