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Mostramos gran valentía: Nicolás Chiesa luego del triunfo del Cúcuta Deportivo ante Alianza FC
Cúcuta Deportivo se impuso 1-0 sobre Alianza FC en el estadio General Santander y salió parcialmente de la zona del descenso.
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gcontreras
Nicolás Chiesa, Cúcuta Deportivo 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

El cambió de actitud es notable y los resultados hablan por sí solos. Cúcuta Deportivo enlazó su segunda victoria en la Liga II-2026, la noche del martes, al imponerse 1-0 ante Alianza FC en el estadio General Santander, con gol de Jaime Peralta.

Desde la llegada del técnico argentino Nicolás Chiesa, el rojinegro tuvo un cambio radical a la hora de enfrentar los juegos y de nueve puntos disputados –desde el arribo del entrenador- se han logrado siete (1-1 con Internacional, 0-1 ante Medellín y 1-0 con Alianza).

Lea aquí: ¡Parcialmente fuera de zona del descenso! Cúcuta venció a Alianza FC con golazo de Peralta

Los resultados le permitieron al fronterizo salir, parcialmente, de la zona del descenso con un promedio de 0.96 superando a Boyacá Chicó (0.88) y  Jaguares de Córdoba (0.92), que aún tienen un partido menos.

En el juego ante los de Valledupar, los dirigidos por Chiesa cumplieron con la gran premisa de mantener el cero y encarar el duelo como si fuera una final, con un equipo yendo al frente, pero equilibrado y seguro en el fondo.

El timonel siguió apostando por una línea de tres en el fondo (Diego Calcaterra, Brayan Montaño y Jhon Quiñones), con dos carrileros (Mauricio Duarte y Joao Abonía) posicionándose en la mitad del campo, dos volantes de primera línea (Carlos Rentería y Diego Ceballos), dos ofensivos (Leider Berdugo y Lucas Ríos) y un puntero (Peralta).

JAIME PERALTA

‘Lo ganamos como lo planeamos’

A lo largo del choque, Cúcuta dejó pocos espacios a su rival, tuvo orden en el fondo, pero en el frente no fue punzante y demanda aún más la creatividad de Berdugo y Ríos.

Curiosamente, en el primer tiempo, los dos equipos erraron cobros de penal: Peralta la envió a la tribuna y Federico Abadía, una de las figuras del plantel, le atajó a Cristian Vergara.

“Lo ganamos como lo planeamos. Uno trata de analizar al rival y crear un plan para ayudar al equipo a tener claro que hacer en fase defensiva y de juego, con todos los detalles para tener una identidad y una impronta, siempre en función de exaltar las mejores condiciones de los futbolistas quienes son los verdaderos protagonistas”, exaltó Chiesa.  

El estratega enfatizó en que el grupo de futbolistas está muy presto a las indicaciones tanto en los entrenos como en los compromisos.

“Han entendido el mensaje, hay una predisposición, un hambre, una voluntad y unas ganas de salir adelante. Les digo y se los agradezco, vine acá entendiendo que hay futbolistas para lograr grandes cosas”, afirmó.

Sobre el duelo, Nicolás reconoció esperaba irse al descanso con el marcador a favor.

“Hubiésemos querido en el primer tiempo pasar en ventaja para seguir intentando e ir por el segundo, siempre con el equilibrio y el arco en cero, pero los partidos tienen episodios. Mostramos gran valentía al reponernos del penal errado y en sacar adelante el penal atajado por Abadía. Salimos (en el 2T) a buscar el partido, logramos el gol y mostramos solidez defensiva”, comentó el director de 46 años.

Frente a su planteamiento, Chiesa explicó que dio la continuidad a la línea de tres y las alturas de Duarte y Abonía fueron para fijar al rival, estar cubierto a lo ancho del campo y tener amplitud.

“Tuvimos paciencia y personalidad. Por derecha lo intentamos bien, los tres defensores, bien parados, nos dan un equilibrio defensivo para marcar en ataque y defender el arco ante una transición. En las dos fases estuvieron bien, de buen rendimiento y entendimiento. El que inicia o el que entra está muy bien preparado para jugar una final. Lo demostraron”, subrayó.

La victoria le permitió al fronterizo llegar también al grupo de los ocho con 8 unidades de 18 posibles.  

“(Vamos) Con humildad y claridad, no hemos logrado nada, pero que quede claro que este es el camino y vamos a seguir transitando juntos, trabajando cada día más, mejorando más, con mucha humildad para jugar de igual a igual con el rival que sea”, sentenció.

El argentino agradeció el acompañamiento de la hinchada que asistió superando los 16 mil espectadores. “Agradecerle a la gente. Pueden ser nuestro jugador número 12”.

El fronterizo volverá a la acción el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 8:30 p.m. enfrentándose con Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Síntesis: 

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Marlon Carabalí, 84’), Jhon Quiñones (Leison Ochoa, 46’), Diego Calcaterra, Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Kevin Tamayo, 84’); Carlos Rentería, Diego Ceballos; Leider Berdugo (Víctor Mejía, 72’), Lucas Ríos (Jesús Díaz, 64’), Jaime Peralta. 

Gol: Jaime Peralta (63’) 

DT: Nicolás Chiesa. 

Alianza FC: Johan Wallens; Israel Alba (Charly Villegas, 77’), Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso (Misael Martínez,77’) ; Fabián Cantillo, Winston Fernández; Felipe Pardo (Deinner Quiñones, 71’), Jesús Muñoz, Cristian Vergara. 

DT: Camilo Ayala.

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