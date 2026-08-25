Camilo Durán se quedó sin Champions League: LASK aplastó al Celtic

Una noche de emociones para el LASK Linz de Austria y otra de desilusiones para el Celtic del colombiano Camilo Durán. El conjunto Escoces fue eliminado,en la última ronda del Play-Offs de la Champions League al perder una ventaja de 3-0 conseguido en la ida gracias a un doblete del delantero cafetero. Los verdiblancos fueron aplastados en territorio austriaco con un marcador de 5-1 dejando un global de 5-4.

El juego de vuelta lo inició ganando el Celtic al minuto 21 con gol de Callum McGregor luego de la asistencia del surcoreano Yang Hyun-jun. La ventaja no duró poco y el equipo local igualó al 38’ con anotación de Moses Usor. Con un 4-1 parcial en el descanso, todo indicaba que los de Glasgow gestionarían el marcador y se instalarían en la fase de liguilla, pero no fue así. LASK fue arrollador en el segundo tiempo con goles de Robert Ljubicic (48´), Samuel Adeniran (58´) y Florian Flecker (91´) para igualar el global y forzar al tiempo extra.

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El cuadro de la capital escocesa no supo responder ante el dominio del LASK y al 109´, Adeniran marcaba su doblete y con ello remontaba la serie. Con esto, los The Boys, como popularmente se le llama al Celtic, suman su segunda temporada consecutiva sin participación en la máxima competencia a nivel de fútbol europeo, quedando nuevamente eliminados en Play-Offs como la temporada pasada cuando cayeron en penales ante el Kairat Almaty de Kazajistán.

Otro colombiano en acción

Juan Esteban Perea Sánchez, paisa de 27 años, es delantero del Levski Sofía de Bulgaria, equipo que jugará hoy contra el AEK Atenas de Grecia por un cupo en la liguilla de la UEFA Champions League (UCL). En la ida igualaron, disputada en territorio búlgaro, igualaron 0-0.

El antioqueño inició en las inferiores del Deportivo Independiente Medellín para luego dar el salto al SC Lusitânia dos Açores, en Portugal. En ese mismo país actuó en el SC Covillã y en Académica Coimbra. Antes de su llegada al Levski Sofia, Perea tuvo un paso por el Lokomotiv Plovdiv del mismo país.

En su palmarés, Juan Esteban registra un título de Liga con el Levski conseguido en la temporada anterior. Según Transfermarkt, el medellinense ha disputado un poco más de 130 partidos y supera la barrera de los 40 goles.

Durante 2026, el atacante acumula 17 partidos con el elenco de la ciudad de Sofía y celebró en seis oportunidades, una de ellas en una de las fases eliminatorias de la Champions.

El Levski Sofia es el segundo máximo ganador de la liga búlgara con 27 títulos conseguidos, detrás del CSKA Sofia (31). Además, es el equipo con más copas de Bulgaria (26). En competencias europeas, el Levski no participa desde la edición 2010 cuando jugó fase de grupos de la Europa League y en UCL su última presencia fue en la fase de grupos en la temporada 2006/07.