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¡Alarma en el Pereira! Acolfutpro pide liquidación del equipo risaraldense
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicita a la Superintendencia la revisión de incumplimientos salariales.
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practicanteweb
Deportivo Pereira en alerta de liquidación. Foto: Deportivo Pereira
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Martes, 25 de Agosto de 2026

El lunes 24 de agosto, días después del empate 0-0 entre Alianza FC y el Deportivo Pereira, el plantel profesional del equipo matecaña decidió suspender sus actividades ante los retrasos en el pago de sus salarios desde julio.

En medio de la situación, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó a la Superintendencia de Sociedades que declare la liquidación judicial del club por la persistencia de incumplimientos laborales y al acuerdo de reorganización empresarial. Y, además de ello, el Ministerio del Deporte tiene en causa un proceso de suspensión del reconocimiento deportivo. 

Lea aquí: Camila Osorio tuvo una jornada complicada en Monterrey y fue eliminada en primera ronda

Una crisis también deportiva 

Desde finales del segundo semestre de 2025, Pereira vive un mal momento deportivo. Los últimos partidos de ese certamen los jugó con un plantel categoría Sub-20 ante la negativa de los profesionales por la ausencia de pagos. En la Liga I-2026, el equipo dirigido por Arturo Reyes tuvo que hacer las veces de local en Yopal por la remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas y en resultados fueron últimos con 10 puntos. 

Para este nuevo semestre, por sanción de FIFA, no pudieron inscribir nuevos jugadores y acumulan una derrota (1-0 con Llaneros) y dos empates (0-0 con Fortaleza y 0-0 con Alianza FC). 

 
Un recuerdo del Cúcuta 2020 

Cúcuta Deportivo vivió una situación similar que finalmente derivó en la entrada al proceso de liquidación judicial en octubre de 2020. El motilón, que además le fue suspendido su reconocimiento deportivo y fue desafiliado de la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor, estuvo excluido hasta mediados de 2022 cuando logró recuperar su estatus luego de alcanzar un nuevo acuerdo de reorganización. 

Cuando se presentó esta gran crisis, el rojinegro se encontraba en primera división, pero su regreso fue a segunda y dicho año solo hubo un descendido. Por ende y siguiendo el antecedente, de presentarse una exclusión del Pereira, en 2026 habría un solo descendido.

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