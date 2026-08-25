¡Alarma en el Pereira! Acolfutpro pide liquidación del equipo risaraldense

El lunes 24 de agosto, días después del empate 0-0 entre Alianza FC y el Deportivo Pereira, el plantel profesional del equipo matecaña decidió suspender sus actividades ante los retrasos en el pago de sus salarios desde julio.

En medio de la situación, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó a la Superintendencia de Sociedades que declare la liquidación judicial del club por la persistencia de incumplimientos laborales y al acuerdo de reorganización empresarial. Y, además de ello, el Ministerio del Deporte tiene en causa un proceso de suspensión del reconocimiento deportivo.

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Una crisis también deportiva

Desde finales del segundo semestre de 2025, Pereira vive un mal momento deportivo. Los últimos partidos de ese certamen los jugó con un plantel categoría Sub-20 ante la negativa de los profesionales por la ausencia de pagos. En la Liga I-2026, el equipo dirigido por Arturo Reyes tuvo que hacer las veces de local en Yopal por la remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas y en resultados fueron últimos con 10 puntos.

Para este nuevo semestre, por sanción de FIFA, no pudieron inscribir nuevos jugadores y acumulan una derrota (1-0 con Llaneros) y dos empates (0-0 con Fortaleza y 0-0 con Alianza FC).