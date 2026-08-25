Camila Osorio tuvo una jornada complicada en Monterrey y fue eliminada en primera ronda

¿Qué está pasando? Camila Osorio, la tenista más destacada de Colombia, volvió a tener una difícil jornada en la gira de superficie dura. La tarde del lunes, en la primera ronda del WTA 500 de Monterrey, la cucuteña fue eliminada.

A manos de la estadounidense Ann Li (30), Osorio (58) sufrió un contundente 6-1 y 6-2 en un poco más de una hora de partido.

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La jugadora cafetera, de 24 años, tuvo una presentación muy discreta cometiendo un total de nueve dobles faltas y siendo quebrada en seis oportunidades, ganando en solo uno de sus servicios.

La frustración fue evidente en la deportista nortesantandereana siendo errática en la mayoría de sus respuestas. EL sinsabor fue claro y pareció, en un tramo, ver a la jugadora al borde de las lágrimas.

Y es que el certamen mexicano, Osorio es una de las tenistas más queridas por dicho público. Era su quinta participación en el comercialmente llamado Abierto GNP Seguros teniendo como mejor antecedente un subtítulo alcanzado en 2022. En 2021 y 2023 fue eliminada en primera ronda, mientras que en 2024 cayó en segunda.