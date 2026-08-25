La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Camila Osorio tuvo una jornada complicada en Monterrey y fue eliminada en primera ronda
La tenista cucuteña fue derrotada en la primera ronda del WTA 500 de Monterrey.
Authored by
gcontreras
Camila Osorio.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 25 de Agosto de 2026

¿Qué está pasando? Camila Osorio, la tenista más destacada de Colombia, volvió a tener una difícil jornada en la gira de superficie dura. La tarde del lunes, en la primera ronda del WTA 500 de Monterrey, la cucuteña fue eliminada.

A manos de la estadounidense Ann Li (30), Osorio (58) sufrió un contundente 6-1 y 6-2 en un poco más de una hora de partido.

Lea aquí: Norte de Santander culminó segundo en el nacional de baloncesto en silla de ruedas camino a Juegos Paranacionales 2027

La jugadora cafetera, de 24 años, tuvo una presentación muy discreta cometiendo un total de nueve dobles faltas y siendo quebrada en seis oportunidades, ganando en solo uno de sus servicios.

La frustración fue evidente en la deportista nortesantandereana siendo errática en la mayoría de sus respuestas. EL sinsabor fue claro y pareció, en un tramo, ver a la jugadora al borde de las lágrimas.

Y es que el certamen mexicano, Osorio es una de las tenistas más queridas por dicho público. Era su quinta participación en el comercialmente llamado Abierto GNP Seguros teniendo como mejor antecedente un subtítulo alcanzado en 2022. En 2021 y 2023 fue eliminada en primera ronda, mientras que en 2024 cayó en segunda.

La estadounidense Li fue muy superior y alcanzó su cuarta victoria –en seis juegos- sobre la sudamericana tras previamente superarla en Tenerife 2021, WTA 1000 de Guangzhou 2025 y el Abierto de Australia 2026.

La caída confirmó un difícil paso por la temporada de cemento. Posterior a su paso por Wimbledon, Camila encaró el WTA 250 de Memphis, WTA 1000 de Canadá y Cincinnati, y WTA 500 de Monterrey registrando seis partidos con solo dos triunfos.

En esta misma gira, la colombiana jugará el último Grand Slam del año: US Open, en el que ya está instalada en el cuadro principal y también inscrita en la modalidad de dobles. La competencia neoyorquina iniciará con las primeras rondas el 30 de agosto.

En México, Camila jugó su torneo número 20 de la campaña 2026 con un total de 44 partidos en la modalidad de sencillos con un saldo de 25 victorias y 19 derrotas.

Los 20 torneos de Osorio en 2026

  • Campeona: Manila.
  • Semifinales: Parma.
  • Cuartos de final: Rabat.
  • Tercera ronda: Roland Garros, Indian Wells y Doha.
  • Segunda ronda: Canadá, Memphis, Wimbledon, Mérida, Miami, Bogotá y Madrid
  • Primera ronda: Auckland, Hobart, Abierto de Australia, Cincinnati y  Monterrey,
  • Clasificatoria: Roma y Eastbourne.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
La Isla Gabriel Claros
La Isla Gabriel Claros
La odisea de Moño, el cadáver que el miedo no dejó recoger en una trocha de Cúcuta
La Opinión
Donde se encuentre que los equipos no están ajustados a la norma ni cumplan el objetivo de salvar vidas, se suspenderán hasta que no se apliquen los correctivos. / Foto: Archivo
Donde se encuentre que los equipos no están ajustados a la norma ni cumplan el objetivo de salvar vidas, se suspenderán hasta que no se apliquen los correctivos. / Foto: Archivo
Gobierno revisará cámaras de fotomultas en Colombia: ¿qué pasará con las de Cúcuta?
La Opinión
Con el fuego no se juega: Corponor
Con el fuego no se juega: Corponor
Con el fuego no se juega: Corponor
La Opinión