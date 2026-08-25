¡Parcialmente fuera de zona del descenso! Cúcuta venció a Alianza FC con golazo de Peralta

Ante cerca de 20 mil personas en el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo logró otro importante triunfo en su meta por conservarse en primera categoría, este martes, al imponerse 1-0 ante Alianza FC en el marco de la fecha 7 de la Liga II-2026.

El motilón se hizo fuerte en casa y celebró gracias a un gol de pecho de Jaime Peralta, al 63’. El atacante cucuteño, figura del plantel, cobró revancha puesto que erró un penal en la primera parte.

Los tres puntos le permiten al rojinegro salir, parcialmente, de la zona del descenso con un promedio de 0.96 superando a Boyacá Chicó (0.88) y Jaguares de Córdoba (0.92).

Asimismo, los dirigidos por el argentino Nicolás Chiesa firmaron su segundo triunfo al hilo, recordando que el pasado sábado ganaron 0-1 en Medellín. En la Liga llegaron a 8 puntos de 18 posibles.

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En el choque, el arquero argentino Federico Abadía cumplió con otra gran actuación tapándole un penal a Cristian Vergara antes del descanso y dos balones claros de gol en la segunda parte.

En la siguiente fecha, Cúcuta actuará ante Deportes Tolima en Ibagué el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 8:30 p.m.

Dos penales errados

Chiesa sorprendió con tres cambios en su formación inicial. Sentó al defensor juvenil Leison Ochoa, al volante Víctor Mejía y al extremo Marlon Carabalí para darle ingreso al argentino Diego Calcaterra, Diego Ceballos y Lucas Ríos.

El argentino apostó una vez más por jugar con línea de cinco en el fondo manteniendo su premisa de cuidar el cero y un planteamiento defensivo.

Los rojinegros no tuvieron profundidad ni claridad con sus volantes creativos Léider Berdugo y Lucas Ríos, lentos a la hora de tomar decisiones y generar opciones en el área rival.

Los motilones apostaron por jugar corto ante un rival que apostó a la fricción y que tampoco tuvo profundidad.

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Los dirigidos por Camilo Ayala inquietaron con un disparo de media distancia tras un error en salida de Calcaterra, pero estuvo seguro en el arco Abadía.

Cúcuta tuvo la oportunidad de abrir el marcador sobre el 28 con un penal generado a Jaime Peralta por un presunto agarrón. El delantero cucuteño se encargó de ejecutar, pero la envió por encima del arco defendido por Johan Wallens.

Antes, Berdugo había probado de lejos y Ríos erró un cabezazo en el área.

Revalidando la paridad, los de Valledupar tuvieron un penal por falta de Jhon Quiñones en el costado derecho del área. Al cobro fue Cristian Vergara y, validando su buen momento, Abadía atajó el fuerte remate tirando al frente.

Gol con el pecho

Desde los primeros minutos de la segunda parte, Cúcuta -que saltó con Ochoa en vez de Quiñones- se plantó en campo de Alianza probando desde fuera con Berdugo y un intento de chilena de Peralta.

Peralta, desquitándose el penal errado, consiguió el 1-0 sobre el 63’. El espigado atacante encontró un centro diagonal enviado por Berdugo, tras una acción a balón parado, y la empujó con el pecho.

El visitante reaccionó con dos llegadas en las que Abadía respondió con altura.

Chiesa permitió el debut de Jesús Díaz, así como el ingreso de Victor Mejía por Ríos y Berdugo.

Alianza por poco encuentra la igualdad antes del 80’ en una jugada donde Vergara, con el pórtico a su merced tras un achique de Abadía, la envió al palo.

Por cansancio, el cuerpo técnico motilón sacó a los laterales Abonía -de gran despliegue- y Duarte por Kevin Tamayo y Marlon Carabalí.

Los minutos finales fueron de aguante para el fronterizo, aunque sin sufrir.

Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Marlon Carabalí, 84’), Jhon Quiñones (Leison Ochoa, 46’), Diego Calcaterra, Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Kevin Tamayo, 84’); Carlos Rentería, Diego Ceballos; Leider Berdugo (Víctor Mejía, 72’), Lucas Ríos (Jesús Díaz, 64’), Jaime Peralta.

Gol: Jaime Peralta (63’)

DT: Nicolás Chiesa.

Alianza FC: Johan Wallens; Israel Alba (Charly Villegas, 77’), Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso (Misael Martínez,77’) ; Fabián Cantillo, Winston Fernández; Felipe Pardo (Deinner Quiñones, 71’), Jesús Muñoz, Cristian Vergara.

DT: Camilo Ayala.

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