Un nuevo capítulo para la novela entre Cúcuta Deportivo y Jaime Andrés Peralta

El tema que entra en disputa es que Jaime Andrés tiene contrato con el rojinegro y, por ende, el club no espera dejar al jugador libre y no ver rédito económico en una posible transacción.

Según la institución, al cucuteño se le ha cumplido en toda su parte contractual, por lo que entraría a batalla jurídica el argumento de justa causa que alegó el futbolista.

Por su parte, Juan Carlos Pabón, uno de los abogados de Peralta y exempleado del club, aseguró que sí han existido algunos incumplimientos.

“Es un tema álgido. La renuncia la presenta el jugador por unos incumplimientos de unas obligaciones contractuales. Estamos abiertos a las posibilidades de negociación”, aseguró, en diálogo con La Opinión.

Cúcuta Deportivo tendría sobre la mesa una oferta del conjunto ruso por el 80% de los derechos del delantero con un valor de $1.800.000 de dólares, conservando el 20% para una futura venta.

Al futbolista, que ha tenido una carrera de altos y bajos, el motilón esperaba tenerlo hasta fin de año y posteriormente venderlo entre 2 y 3 millones de dólares.

“El Cúcuta ha tenido una negativa para realizar una buena negociación con los equipos que están interesado en contar con los servicios del jugador. Hay una cláusula de 2 millones de dólares en el contrato de trabajo suscrito y esa cláusula debe ser proporcional al salario devengado por el deportista”, explicó Pabón.