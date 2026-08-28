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Un nuevo capítulo para la novela entre Cúcuta Deportivo y Jaime Andrés Peralta
El delantero, de 21 años, presentó su carta de renuncia al Cúcuta Deportivo. El club no la aceptó: ¿qué pasará?
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gcontreras
Jaime Peralta, delantero Cúcuta Deportivo.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 28 de Agosto de 2026

Un nuevo capítulo en la particular historia entre Jaime Andrés Peralta y el Cúcuta Deportivo. El destacado delantero, de 21 años, presentó su renuncia a la institución rojinegra en las últimas horas.

El joven atacante, que el pasado martes alcanzó la cifra de 20 goles con el motilón, decidió no asistir a los dos últimos entrenamientos sin justificación alguna, situación que generó molestia en el entorno del equipo.

Lea aquí: ostramos gran valentía: Nicolás Chiesa luego del triunfo del Cúcuta Deportivo ante Alianza FC

La renuncia –que no será aceptada- tomó por sorpresa a la directiva del conjunto fronterizo, que podría interpretarla como un mecanismo de presión por parte del representante del jugador para que el equipo acepte alguna de las propuestas de los elencos interesados en contar con el nortesantandereano.

Durante el año han surgido intereses de equipos del rentado nacional, del fútbol mexicano, de mercados árabes y puntualmente del Rubín Kazán de Rusia, que presentó propuestas formales.

JAIME PERALTA

 

El tema que entra en disputa es que Jaime Andrés tiene contrato con el rojinegro y, por ende, el club no espera dejar al jugador libre y no ver rédito económico en una posible transacción. 

Según la institución, al cucuteño se le ha cumplido en toda su parte contractual, por lo que entraría a batalla jurídica el argumento de justa causa que alegó el futbolista.

Por su parte, Juan Carlos Pabón, uno de los abogados de Peralta y exempleado del club, aseguró que sí han existido algunos incumplimientos.

“Es un tema álgido. La renuncia la presenta el jugador por unos incumplimientos de unas obligaciones contractuales. Estamos abiertos a las posibilidades de negociación”, aseguró, en diálogo con La Opinión.

Cúcuta Deportivo tendría sobre la mesa una oferta del conjunto ruso por el 80% de los derechos del delantero con un valor de $1.800.000 de dólares, conservando el 20% para una futura venta.

Al futbolista, que ha tenido una carrera de altos y bajos, el motilón esperaba tenerlo hasta fin de año y posteriormente venderlo entre 2 y 3 millones de dólares.

“El Cúcuta ha tenido una negativa para realizar una buena negociación con los equipos que están interesado en contar con los servicios del jugador. Hay una cláusula de 2 millones de dólares en el contrato de trabajo suscrito y esa cláusula debe ser proporcional al salario devengado por el deportista”, explicó Pabón.

Jaime Andrés Peralta, Cúcuta Deportivo

 

Un largo historial

Desde su llegada a las divisiones menores del fronterizo, en 2022 siendo subcampeón de la Supercopa Juvenil Sub-20, Peralta ha vivido entre odios y amores.

El espigado delantero de 1.90 metros de estatura, hermano del exjugador Diego Peralta, debutó en el segundo semestre de 2023 marcando cuatro goles y uno de ellos ante Millonarios, en las semifinales de la Copa Colombia.

Si bien brilló en el campo, fue cuestionado por sus actuaciones fuera del mismo teniendo como capitulo marcado una salida de una concentración previo a un juego.

Pese a ello, el goleador despertó interés del Deportivo Independiente Medellín, que lo fichó, pero en el que duraría menos de un semestre tras la recordada declaración pública del técnico Alfredo Arías, señalando que no pudo corregirlo.

Andrés Peralta, delantero cucuteño

 

Volvería al rojinegro en el segundo semestre de 2024 superando una lesión de tobillo y actuando entre octubre y noviembre, tiempo en el que celebró en cuatro oportunidades ganándose la convocatoria a dos microciclos de la Selección Colombia Sub-20.

Destacándose con la Tricolor, pero quedando fuera de la nómina del Sudamericano Sub-20 2025 por no acatar una recomendación, según contó el técnico César Torres, el juvenil saltaría al fútbol argentino.

San Lorenzo de Almagro y el técnico Miguel Ángel Russo (Q.E.P.D.) decidieron llevarlo y nuevamente repitió lo ocurrido con el ‘Poderoso’. Duró pocos meses y terminó volviendo tras ser apartado del argentino.

Cúcuta Deportivo lo tomó desde mediados de 2025 y aportó para el ascenso. Fue uno de los destacados del equipo en el primer semestre anotando cinco goles, pero entrenado en una nueva polémica: al final del campeonato anunció que se iba del equipo por diferencias con el cuerpo técnico de Richard Páez; finalmente no fue así y se quedó.

 

Inició la Liga II-2026 como uno de los más destacados del plantel anotando tres goles: en el empate 1-1 ante Bucaramanga y los triunfos 0-1 ante Medellín y 1-0 contra Alianza FC.

¿Ahora qué pasará con el cuestionado y buen delantero Jaime Peralta?

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