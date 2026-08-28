Nuevos comandantes de Policía en Cúcuta y Norte de Santander: estos son algunos retos y expectativas que plantean líderes sociales

Los cambios de comandantes en el Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor) y en la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) han generado diversas reacciones entre los nortesantandereanos. Líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región expusieron sus expectativas frente a los nuevos altos mandos policiales y señalaron los principales retos que deberán afrontar.

Los oficiales que llegan en reemplazo de los anteriores comandantes son los coroneles Pedro José Saavedra Pinzón, quien asumirá como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), y Carlos Angarita Antolínez, quien estará al frente del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor).

Saavedra Pinzón, quien reemplaza al coronel Libardo Fabio Ojeda, es administrador policial y cuenta con experiencia en distintos cargos operativos. Entre otros, ha sido comandante del Departamento de Policía Quindío, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y agregado de la Policía colombiana en Perú.

En el caso de la Denor, el coronel Carlos Angarita Antolínez, quien llega en reemplazo del coronel Jorge Bernal, fue recientemente comandante del Departamento de Policía de Arauca y ha ejercido funciones operativas y de mando en Bogotá, Bolívar, Meta y Guainía.

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Expectativas de los nortesantandereanos

Martha Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Comunal Nacional, considera que los nuevos coroneles de la Policía deben mantener el ritmo de trabajo de sus antecesores y continuar reuniéndose con las organizaciones comunales y sociales para conocer de primera mano sus necesidades.

Igualmente, Maldonado indicó que los nuevos comandantes deben emprender un análisis de los problemas que persisten e idear estrategias para fortalecer la seguridad en la región.

“Pedimos especialmente que trabajen para disminuir los robos. Para ello sería importante que se reactiven y fortalezcan los frentes de seguridad en los barrios”, añadió.

Por su parte, Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano de Villa del Rosario, espera que los comandantes entrantes puedan responder a las expectativas de los ciudadanos y contribuir a recuperar la tranquilidad en los barrios, veredas y la zona de frontera.

A su parecer, se deben hacer esfuerzos para que la seguridad sea una realidad y no solo una percepción. También destacó que, bajo la nueva gestión, es necesario fortalecer el control territorial y combatir delitos como la extorsión y los homicidios, que afectan al departamento.

Entretanto, William Ortega, edil de la comuna 9 de Cúcuta, expresó que, para disminuir la criminalidad en la región, es importante que los directivos trabajen en la prevención de los delitos desde las instituciones educativas.

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“También se deben adelantar jornadas en los barrios para concientizar a la comunidad sobre la prevención de delitos como la violencia intrafamiliar y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Aunque a veces pasan desapercibidos, es importante que se aborden para el desarrollo de las comunidades”, agregó.

Enrique Pertuz, director general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddhh), coincide en que, para garantizar la seguridad, se deben fortalecer las acciones de prevención y trabajar desde la inteligencia para lograr la desarticulación de las bandas criminales que operan en el territorio.

Asimismo, Pertuz espera que las nuevas políticas de seguridad estén acompañadas del respeto por los derechos humanos, las leyes colombianas y el Derecho Internacional Humanitario.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, dijo que ve con buenos ojos los cambios de los comandantes en la región y señaló que, en el caso de Cúcuta y su área metropolitana, el coronel Saavedra tiene la tarea de contrarrestar a las más de 26 bandas criminales que delinquen en el territorio.

“En Norte de Santander, el coronel de la Denor debe garantizar la seguridad en los 40 municipios. También es importante que ambos hagan una purga interna dentro de la institución, porque no se puede desconocer el alto grado de infiltración que tienen las organizaciones guerrilleras en las estructuras de la Policía Nacional”, concluyó.

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