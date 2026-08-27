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Diócesis de Cúcuta envió 70 toneladas de ayuda humanitaria para afectados por el terremoto
A través del Banco de Alimentos se destinaron ayudas para lo damnificados en Pereira, Buenaventura, Manizales, Cartago y Palmira.
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Ayudas humanitarias banco de alimentos
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Jueves, 27 de Agosto de 2026

Después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en diferentes ciudades del país, los habitantes de Cúcuta se han unido para ayudar a la población damnificada a través de distintas estrategias.

En esta ocasión, gracias a las donaciones de comunidades parroquiales, empresas y organizaciones, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta recolectò cerca de 70 toneladas de ayuda humanitaria.

La jornada de acopio y logística contó con la participación de integrantes de las Cáritas parroquiales, grupos juveniles, agentes de pastoral y voluntarios particulares, quienes se encargaron de la recepción, empaque y preparación de los kits de asistencia.

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Las ayudas fueron distribuidas a través de la red eclesial, llegando a los Bancos de Alimentos de Pereira, Buenaventura, Manizales y Cartago, así como a la Pastoral Social de Palmira, en el occidente del país

El presbítero Carlos Eduardo Escalante Escalante, director del Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, enfatizó que la entidad no limita su labor a quienes resultan afectados por desastres naturales como el terremoto, sino que se extiende a las comunidades más vulnerables como asilos de ancianos, familias de bajos recursos y comedores comunitarios.

Aunque resalta, que esta iniciativa evidenció el compromiso de los cucuteños para responder de manera organizada ante las crisis nacionales, asegurando que los insumos requeridos lleguen a las poblaciones que perdieron sus bienes tras el sismo.

Redacción Daniela Bocarejo

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