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La innovadora propuesta de tres estudiantes cucuteños para que niños aprendan inglés
Los productos que combinan el juego y el aprendizaje han evidenciado resultados positivos dentro de la institución.
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juanmarcoantoniorp
Estudiantes cucuteños.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Jueves, 27 de Agosto de 2026

Un proyecto pedagógico creado por tres estudiantes del Colegio Municipal Aeropuerto propone cambiar la manera en que se enseña inglés a los niños de básica primaria. Las mentes detrás de esta iniciativa son Javier Alexander Meza, Shirley Yaneth Quintero y Jenny Esperanza Vaquero, estudiantes de grado 11 de la institución.

Según explicaron los jóvenes, este proyecto, denominado ‘BPO English Adventures Customer Challenge’, consiste en una estrategia educativa orientada a fortalecer el aprendizaje del idioma inglés mediante productos didácticos que llamen la atención de los menores y promuevan su participación activa.

En este sentido, los estudiantes señalaron que inicialmente realizaron una fase diagnóstica en la que identificaron las necesidades que presentaban los niños de tercer grado frente al aprendizaje de este idioma.

Identificamos que no hay profesores licenciados en lenguas extranjeras que pudieran fortalecer el proceso de aprendizaje en los niños, precisó Jenny Esperanza Vaquero.

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"Allí vimos la oportunidad para mejorar esto y creamos los productos educativos tras una lluvia de ideas”, dijo.

Los productos, que combinan el juego y el aprendizaje, han mostrado resultados positivos dentro de la institución, con una participación más activa de los estudiantes.

Aunque por el momento han sido puestos a prueba en clases de inmersión y en un rally, el objetivo de sus creadores es que se conviertan en una herramienta de apoyo para los docentes de primaria.

“También aspiramos a que los niños aprendan inglés mediante mejores dinámicas y que los aprendices fortalezcan habilidades como el liderazgo y la comunicación”, dijo javier Meza. el joven añadió que además se espera  que este proyecto se pueda replicar en otros colegios de la ciudad.

De igual forma, los jóvenes aclararon que este proyecto pedagógico forma parte de las prácticas que realizan como estudiantes y aprendices del Sena en el programa técnico BPO (Bilingual Expert on Business Process Outsourcing).

Estos productos se han puesto a prueba en clases de inmersión y en un rally.
Estos productos se han puesto a prueba en clases de inmersión y en un rally.
De una lluvia de ideas nacieron los productos.
De una lluvia de ideas nacieron los productos.

Un proyecto reconocido 

La innovación de la propuesta ha llevado a los estudiantes a ser invitados a participar en diferentes eventos que se realizarán en Cúcuta.
El primero de estos espacios será este sábado, cuando participarán en un festival que se desarrollará en el Colegio Mercedes Ábrego, bajo la modalidad de emprendimiento.

Asimismo, el jueves 3 de septiembre participarán en la Fiesta del Libro de Cúcuta, donde sus productos serán utilizados por niños de primaria.
Además, entre el 10 y el 13 de septiembre están invitados a participar en una feria empresarial de la Universidad Simón Bolívar, denominada ‘Macondo Lab’.

Para Katherine Hernández, docente técnica del programa BPO, esta estrategia es importante porque permite mostrar las habilidades de los jóvenes y, al mismo tiempo, brindar soluciones a las necesidades que presenta la institución.

Los jóvenes aspiran también en representar a su colegio en eventos nacionales.

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