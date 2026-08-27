La innovadora propuesta de tres estudiantes cucuteños para que niños aprendan inglés

Un proyecto pedagógico creado por tres estudiantes del Colegio Municipal Aeropuerto propone cambiar la manera en que se enseña inglés a los niños de básica primaria. Las mentes detrás de esta iniciativa son Javier Alexander Meza, Shirley Yaneth Quintero y Jenny Esperanza Vaquero, estudiantes de grado 11 de la institución.

Según explicaron los jóvenes, este proyecto, denominado ‘BPO English Adventures Customer Challenge’, consiste en una estrategia educativa orientada a fortalecer el aprendizaje del idioma inglés mediante productos didácticos que llamen la atención de los menores y promuevan su participación activa.

En este sentido, los estudiantes señalaron que inicialmente realizaron una fase diagnóstica en la que identificaron las necesidades que presentaban los niños de tercer grado frente al aprendizaje de este idioma.

Identificamos que no hay profesores licenciados en lenguas extranjeras que pudieran fortalecer el proceso de aprendizaje en los niños, precisó Jenny Esperanza Vaquero.

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"Allí vimos la oportunidad para mejorar esto y creamos los productos educativos tras una lluvia de ideas”, dijo.

Los productos, que combinan el juego y el aprendizaje, han mostrado resultados positivos dentro de la institución, con una participación más activa de los estudiantes.

Aunque por el momento han sido puestos a prueba en clases de inmersión y en un rally, el objetivo de sus creadores es que se conviertan en una herramienta de apoyo para los docentes de primaria.

“También aspiramos a que los niños aprendan inglés mediante mejores dinámicas y que los aprendices fortalezcan habilidades como el liderazgo y la comunicación”, dijo javier Meza. el joven añadió que además se espera que este proyecto se pueda replicar en otros colegios de la ciudad.

De igual forma, los jóvenes aclararon que este proyecto pedagógico forma parte de las prácticas que realizan como estudiantes y aprendices del Sena en el programa técnico BPO (Bilingual Expert on Business Process Outsourcing).