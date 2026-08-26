Medicina Legal identificó a la mujer asesinada en la cárcel La Modelo de Bogotá por un recluso

Una visita de fin de semana en la cárcel La Modelo de Bogotá terminó con el asesinato de una mujer dentro del pabellón 13. La víctima fue identificada como María Hernández Morales, quien había llegado al centro penitenciario para encontrarse con William Rafael Martínez Alvarino, un interno que cumple una condena por un intento de feminicidio cometido hace más de una década.

El cuerpo de María fue encontrado alrededor de las 12:30 de la tarde del sábado 22 de agosto, aproximadamente dos horas después de que ingresara al establecimiento. De acuerdo con el reporte preliminar, Martínez Alvarino manifestó posteriormente ante funcionarios del Inpec que era responsable de la muerte.

La Fiscalía adelanta la investigación para establecer las circunstancias del crimen y determinar si existen elementos para procesarlo como feminicidio.

¿Quién es el presunto feminicida de María Hernández Morales?

El crimen adquiere una particular gravedad por los antecedentes de Martínez Alvarino. El hombre, de 45 años y oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar, permanece privado de la libertad desde 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de 21 años y cuatro meses por el intento de feminicidio de quien era entonces su pareja y madre de sus tres hijos.

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El ataque ocurrió el 30 de octubre de 2015, en el sur de Bogotá. Según el expediente judicial, Martínez Alvarino persiguió a la mujer armado con una navaja y la alcanzó cuando intentaba buscar refugio.

La agresión le provocó más de 20 heridas en diferentes zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen. Durante el proceso, la Fiscalía expuso que la relación estaba marcada por episodios de violencia física y psicológica.

Además, para el momento de la agresión existía una orden de alejamiento contra el hombre. La víctima sobrevivió, pero sufrió lesiones permanentes en el rostro y el cuello y posteriormente fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.

La defensa intentó que aquel episodio fuera considerado una riña en el contexto de violencia intrafamiliar. El argumento no prosperó ante el juez y Martínez Alvarino terminó recluido en La Modelo.

¿Dónde estaba el Inpec?

El caso también puso bajo escrutinio los mecanismos de seguridad utilizados durante las jornadas de visitas en los establecimientos penitenciarios. El Ministerio de Justicia solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) un informe sobre lo ocurrido y ordenó revisar los protocolos aplicados tanto para las visitas generales como para los encuentros íntimos.

Ahora, las autoridades deberán establecer cómo se produjo la muerte de María y qué ocurrió durante el periodo que permaneció junto al interno.

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La mujer había ingresado al penal aproximadamente a las 10:00 de la mañana del sábado para visitar a Martínez Alvarino. Dos horas y media después, su cuerpo fue encontrado dentro de una celda del pabellón 13.

El Ministerio de Justicia pidió determinar, entre otros aspectos, si en ese lugar había botones de pánico u otros sistemas de alerta, si estaban operativos y cuánto tardaron los funcionarios en responder ante la emergencia.

También se revisarán los procedimientos utilizados por el Inpec para detectar posibles situaciones de riesgo durante las visitas y las medidas de protección disponibles para las mujeres que ingresan a las cárceles como visitantes, así como para las internas.

Hasta ahora, el Inpec no ha explicado públicamente cuánto tiempo estuvieron María y el interno sin supervisión, cómo fueron advertidos los funcionarios sobre la emergencia ni qué personal tenía asignada la vigilancia del pabellón durante la jornada.

La revisión solicitada por el Gobierno deberá establecer posibles fallas en los protocolos y determinar si es necesario modificar las medidas de seguridad en La Modelo y en otros centros penitenciarios del país. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer el homicidio y definir la responsabilidad penal de Martínez Alvarino.

Tomado de El Colombiano.

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