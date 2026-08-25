Petro responde a Rodrigo Lara por señalamientos contra la ‘primera línea’ en incendios del Tolima

El expresidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de confrontación política alrededor de los incendios registrados en el Tolima, al rechazar los señalamientos del ministro del Interior, Rodrigo Lara, contra integrantes de la denominada ‘primera línea’.

Desde el departamento y acompañado por dirigentes y simpatizantes del Pacto Histórico, Petro defendió a los jóvenes vinculados con esos grupos y cuestionó que se les atribuya responsabilidad por situaciones ocurridas durante la atención de las emergencias.

La controversia surgió luego de que Lara denunciara la presencia de personas identificadas como integrantes de la ‘primera línea’ en diferentes lugares afectados por los incendios. De acuerdo con el ministro, su comportamiento estaría interfiriendo con las labores de los bomberos y de la fuerza pública.

Petro, sin embargo, planteó una explicación distinta. En sus declaraciones descartó que los jóvenes señalados fueran responsables de las conflagraciones y dirigió sus acusaciones hacia el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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¿Qué dijo Petro sobre los incendios del Tolima?

El exmandatario comparó la situación del Tolima con los incendios ocurridos en Argentina y sostuvo que ambos episodios tendrían una causa común. En ese planteamiento rechazó que los hechos fueran provocados por supuestos grupos de izquierda, como, según afirmó, lo estarían sugiriendo Lara y la gobernadora del Tolima.

Petro relacionó entonces su hipótesis con intereses sobre tierras y recursos naturales. En el caso argentino mencionó el proyecto ‘Palantir’, a Peter Thiel y a su empresa Coronap, además de vincular ese escenario con lo que denominó el proyecto de la “Gran Israel”.

El expresidente trasladó esa misma hipótesis al caso colombiano. Aseguró que el país estaría próximo a suscribir un contrato con Peter Thiel y Coronapp y afirmó que existiría presencia israelí con influencia sobre el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

En otro de sus señalamientos, Petro sostuvo que la presencia militar israelí en territorio colombiano tendría una función de inteligencia relacionada, según su planteamiento, con la búsqueda de tierras y recursos naturales para la expansión del proyecto que identificó como “Gran Israel”.

El exmandatario también cuestionó a la gobernadora del Tolima por señalar a los jóvenes que llegaron a las zonas afectadas para ayudar a controlar las llamas. Petro afirmó que esas acusaciones servirían para desviar la atención de quienes, según su versión, estarían detrás de los incendios.

¿Qué denunció Rodrigo Lara sobre los incendios?

La versión de Petro contrasta con la denuncia presentada previamente por Rodrigo Lara. El ministro aseguró que detrás de parte de los incendios estarían grupos armados criminales y organizaciones vinculadas con la minería ilegal, a los que calificó de “narcoterroristas”.

Lara también señaló a las disidencias de las FARC y sostuvo que esos grupos buscarían generar distracciones frente a las operaciones adelantadas por la fuerza pública.

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A esas denuncias, el ministro añadió los señalamientos contra integrantes de la ‘primera línea’. Según explicó, se ha detectado su presencia en distintos puntos del departamento y afirmó que estarían contribuyendo a generar “caos y desorden”.

“Llegan allí a insultar a los bomberos, a desordenar la acción de los bomberos, incluso, poniendo en riesgo su vida como la de los miembros de la fuerza pública que combaten los incendios para proteger a los colombianos, para lanzar arengas políticas, sembrar cizaña, el caos e intentar crear un ambiente o narrativa de que el Gobierno nacional y las autoridades departamentales y locales no están haciendo nada para proteger a los colombianos”, insistió el funcionario Lara.

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