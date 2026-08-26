Carolina Soto declina la presidencia de la Cámara de Infraestructura tras rechazo del Gobierno

Carolina Soto declinó este miércoles su nombramiento como presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), como consecuencia del rechazo del Gobierno a su nombre.



Soto envió esta mañana un mensaje al gremio en el que le dice que ha decidido declinar su designación por la oposición que ha provocado, y, sin mencionar la controversia que se produjo ayer, recordó la importancia de que el sector privado mantenga su independencia frente al Gobierno.



"Quiero llamar la atención sobre la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del gobierno a las mismas", aseguró.



La excodirectora del Banco de la República fue anunciada ayer por el gremio como su nueva presidenta, en reemplazo de María Consuelo Araujo, quien fue nombrada por el presidente, Abelardo de la Espriella, como embajadora colombiana en Washington.



“Su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional para la CCI, así como una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gremio en beneficio del sector de la infraestructura del país”, dijo la organización en ese momento.

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Sin embargo, horas después de conocerse la designación, la vocera presidencial Carolina Gómez publicó un trino en el que criticó el nombramiento de Soto.



“¿Torpeza gremial o un mensaje de confrontación consciente? Después del acercamiento amistoso y el colegaje de la Cámara Colombiana de Infraestructura en cabeza de María Consuelo Araujo, con el gobierno del presidente De la Espriella resulta al menos paradójico que la Junta Directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito en que, del gremio saliera la embajadora ante los EE.UU y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el gobierno, con lo cual esa relación sufre una fractura muy inconveniente cuando apenas despuntan los 4 años de la Patria Milagro”, escribió Gómez en su cuenta de la red social X.



Eso llevo a miembros del gremio a promover la revisión de la decisión que ya habían tomado y se preveía que este miércoles se diera una nueva reunión para revocar el nombramiento, pero Soto decidió declinar el nombramiento antes de que eso ocurriera.



Soto debía posesionarse el próximo 1 de septiembre.



Aparentemente, el hecho de que Soto sea esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación de Gustavo Petro, fue uno de los argumentos para que el Gobierno no viera con buenos sus ojos su designación.



Además de codirectora del Banco de la República, Soto fue viceministra de Hacienda y alta consejera para la competitividad en el gobierno de Juan Manuel Santos, y trabajo en los ministerios de Hacienda, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y transporte, en el de Andrés Pastrana.

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