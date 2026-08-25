Apartan del esquema de seguridad de De la Espriella al coronel Jorge Delgado, ¿quién es?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió retirar del esquema de seguridad que acompaña al presidente al coronel Jorge Delgado, un oficial que durante los últimos días había tenido un papel cercano al mandatario y funcionaba como enlace entre la nueva administración y la Policía.

La decisión se produjo el lunes 24 de agosto, cuando, según información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo (que también reveló su retiro del cargo) Delgado dejó de hacer parte del dispositivo policial que acompañaba al jefe de Estado en la Casa Presidencial.

El oficial, perteneciente al curso 75, venía desempeñándose como secretario privado del entonces director de la Policía, William Rincón, y había participado en actividades relacionadas con la transición hacia el nuevo Gobierno. De hecho, ya había acompañado a De la Espriella durante algunos de sus desplazamientos a las zonas afectadas por el terremoto que afectó al país el 10 de agosto.

La salida del oficial ocurre mientras su nombre aparece relacionado con una investigación por un presunto caso de tráfico de influencias, que estaría conectado con otro proceso en el que se investigan hechos relacionados con tráfico de municiones, armas y explosivos.

Lea además: Jorge Eliécer Laverde se posesionó como contralor general en La Dorada, Caldas

En ese expediente ya se han producido capturas de varios integrantes de la Policía que hacían parte de esquemas de seguridad de altos dignatarios.

“El coronel Delgado, como jefe de seguridad y luego subdirector de la Dirección de Talento Humano (DITAH), junto con el médico cirujano Gerardo Andrés Serrano Pineda, entre 2002 y 2025 utilizaban munición oficial desviada irregularmente, para hacer polígonos con particulares y hacían fiestas en esos polígonos”, dice el expediente del proceso, revelado anteriormente también por la Unidad Investigativa de El Tiempo.

El expediente agrega: “Saliendo de uno de esos polígonos en Guasca (Cund), capturaron al médico cirujano con varias armas y munición; igualmente al intendente jefe Cuestas, caso en flagrancia el 19 de enero de 2025. Esto originó la operación Ares de la fiscalía, ejecutada posteriormente el 26 de mayo de 2025, donde se capturó a 5 personas, entre ellas al intendente Fabián Cuestas”.

Según la información conocida sobre el caso, Delgado también habría realizado una llamada para intervenir a favor de otros uniformados. Este episodio es uno de los elementos que aparecen vinculados al proceso en el que figura mencionado el coronel.

“El día del caso en Guasca, mediante llamada telefónica de Cuestas, el coronel Delgado habría intercedido por el caso ante los policías a cargo, sin éxito. Además, el intendente Cuestas habría señalado que el coronel Delgado estaba con ellos y se habría “abierto” antes del puesto de control”, también dice el expediente.

A esta situación se suma una particularidad sobre su trayectoria reciente: el oficial tenía restricciones para portar armas y para desempeñar funciones operativas, pese a lo cual había sido ubicado en posiciones cercanas a la dirección de la Policía y posteriormente había quedado vinculado a labores de enlace con la nueva administración.

Delgado no ha hablado al respecto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .