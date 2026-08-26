Federico Abadía responde bajo el arco y se consolida en el Cúcuta Deportivo

Federico Abadía supo reponerse del durísimo golpe de recibir cinco goles en la primera fecha de la Liga II-2026 y hoy se convirtió en uno de los baluartes del Cúcuta Deportivo, ahora dirigido por Nicolás Hernán Chiesa.

El arquero, que llegó a inicio de 2026, tuvo otra jornada brillante la noche del martes en el triunfo 1-0 del rojinegro sobre Alianza FC, con gol de Jaime Peralta.

Lea aquí: Camila Osorio tuvo una jornada complicada en Monterrey y fue eliminada en primera ronda

Abadía, que fue la figura en el empate 1-1 ante Bucaramanga y el reciente triunfo 0-1 ante Medellín, fue uno de los destacados ante el conjunto de Valledupar atajando un penal a Cristian Vergara y salvando disparos a puerta de Jesús Muñoz y Felipe Pardo.

“No tuve un buen arranque. Muchos se quedan con lo malo, pero nada, estoy tranquilo, sabiendo que se pueden mejorar muchas cosas. Estoy contento porque con el grupo supimos salir adelante. De la mano del profe (Nicolás Chiesa) que nos cambió la cabeza, cambió el trabajo, la idea de este equipo… nos convenció de que podemos”, aseguró el guardameta, en diálogo con La Opinión.