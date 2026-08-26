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Federico Abadía responde bajo el arco y se consolida en el Cúcuta Deportivo
El arquero argentino fue clave en la victoria 1-0 del Cúcuta Deportivo ante Alianza FC al atajar un penal.
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gcontreras
Federico Abadía, Cúcuta vs. Alianza.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

Federico Abadía supo reponerse del durísimo golpe de recibir cinco goles en la primera fecha de la Liga II-2026 y hoy se convirtió en uno de los baluartes del Cúcuta Deportivo, ahora dirigido por Nicolás Hernán Chiesa.

El arquero, que llegó a inicio de 2026, tuvo otra jornada brillante la noche del martes en el triunfo 1-0 del rojinegro sobre Alianza FC, con gol de Jaime Peralta.

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Abadía, que fue la figura en el empate 1-1 ante Bucaramanga y el reciente triunfo 0-1 ante Medellín, fue uno de los destacados ante el conjunto de Valledupar atajando un penal a Cristian Vergara y salvando disparos a puerta de Jesús Muñoz y Felipe Pardo.

“No tuve un buen arranque. Muchos se quedan con lo malo, pero nada, estoy tranquilo, sabiendo que se pueden mejorar muchas cosas. Estoy contento porque con el grupo supimos salir adelante. De la mano del profe (Nicolás Chiesa) que nos cambió la cabeza, cambió el trabajo, la idea de este equipo… nos convenció de que podemos”, aseguró el guardameta, en diálogo con La Opinión.

El cancerbero acumula dos cobros de penal atajados en el año recordando que en primer semestre paró un cobro ejecutado por Jairo Molina en la victoria 1-0 ante Chicó.

“Contento. Agradezco a Ramiro (Sánchez, preparador de arqueros), a Diego Muñoz (juvenil) y Juan (Ramírez, suplente). Son todos participes de mi rendimiento. Gracias a la energía de mis compañeros y esas ganas de que lo ataje creo que permitió una linda dinámica y energía y por eso lo pude sacar”, dijo el deportista de 28 años.

Consultado sobre qué cambió con la llegada de Chiesa tras la marcha del venezolano Richard Páez, Federico - que acumula su segundo partido al hilo sin recibir gol- enfatizó en que le hizo creer.

“Nos convenció de que somos capaces. El trabajo fue intenso, fue concreto. Tenemos grandes planes de partido, de verdad especular, estamos muy contentos todos sabiendo que no hemos logrado nada, que falta mucho por recorrer, pero que hemos dado tres pasos muy importantes”, afirmó Abadía, quien ya había compartido con Chiesa en Boca Juniors.  

Cúcuta Deportivo volverá actuar el próximo lunes 31 de agosto ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 8:05 p.m.

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