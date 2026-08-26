Brennan no falla al sprint y consigue su segunda victoria en La Vuelta

El ciclista británico James Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto al sprint este miércoles en la etapa 5 de La Vuelta 2026, de 173,3 kilómetros entre Falset. Costa Daurada y Roquetes. Terres de l'Ebre, en la que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha mantenido el maillot rojo de líder y las distancias con el resto de favoritos, que entraron con el gran grupo, en la clasificación general.

Una etapa en la que la fuga del día se configuraría al arranque de la jornada, conformada por cinco corredores: Walter Calzoni (Pinarello-Q36.5), Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), Stefan Küng (Tudor Pro Cycling), Mattia Gaffuri (Picnic-PostNL) y Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma). Los cinco llegarían a tener más de dos minutos de distancia con el pelotón; sin embargo, el viento y los movimientos del pelotón en busca de formar abanicos la echarían abajo a 98 km de meta.

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Tras pasar la zona del Deltebre, el ritmo de la carrera bajó en una calma tensa de camino al único puerto del día, Paüls, de tercera categoría, donde el UAE Team marcó el ritmo evitando los ataques. Así, el zafarrancho de combate entre los corredores que pretendían evitar la llegada al sprint llegaría tras coronar. Especialmente insistente estaría el español Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), al que Wout van Aert y el Visma-Lease a Bike se encargaron de atar en corto.

Y ante la previsión de que un ritmo menos exigente pudiera animar a más corredores, el conjunto neerlandés Visma-Lease a Bike tomó el control de la carrera, dándole un puntito más de velocidad al pelotón. Eran conscientes de que, ante la ausencia de sus grandes rivales en los sprints, Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) y Mads Pedersen (Lidl-Trek), que se habían cortado en el alto Paüls, James Matthew Brennan era el gran favorito para conseguir su segunda victoria parcial en la edición.

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James Matthew Brennan ha conseguido así su segunda victoria al sprint en La Vuelta 2026 con una superioridad evidente con respecto a sus rivales. El británico, ayudado por el Visma-Lease a Bike, que controló el final de la etapa, no tuvo rival en una llegada masiva en la que no estaban presentes Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) y Pedersen (Lidl-Trek), que se quedaron cortados en el puerto de Paüls.

Así, la segunda llegada masiva de La Vuelta 26 se tornó inevitable. En los últimos dos kilómetros, a los Visma-Lease a Bike se le sumó la colaboración de un UNO-XMOBILITY. Y tras un lanzamiento sensacional por sus compañeros Van Aert y Christophe Laporte, Brennan se impuso con mucha autoridad a sus rivales. Tras el británico, entrarían el belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education-Easypost).

En cuanto a la clasificación general, tanto Tadej Pogacar, que mantiene el maillot rojo de líder, como el resto de favoritos entraron en la línea de meta con el gran grupo. Mañana afrontarán una etapa de montaña entre Alcossebre y Castelló, de 177,5 km, en la que tendrán que superar dos puertos de segunda categoría, uno de tercera y la ascensión final al Puerto de Bartolo, de primera categoría, con un tramo de 'sterrato' y que se corona a 21 kilómetros de meta. Así, podría ser una etapa propicia para que Pogacar lograra su tercera etapa.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos?

El mejor corredor colombiano en la fracción fue Harold Tejada (Astana), quien terminó en la casilla 32 y se ubica en la posición 14 de la clasificación general a 05' 30''.

El huilense cruzó segundo en el paso por el Alt de Paüls, puerto de tercera categoría ubicado en el kilómetro 148.5, donde el francés Pavel Sivakov (UAE Team Emirates-XRG) pasó primero.

Además, en la general, Juan Felipe Rodríguez (EF) es 29° a 12:49”, Santiago Buitrago (Bahrain) 53° a 23´43”, Iván Sosa (Kern Pharma) 119° a 31' 07'' y Juan Martínez (Picnic) a 149 a 34:55".

Mañana afrontarán una etapa de montaña entre Alcossebre y Castelló, de 177.5 km, en la que tendrán que superar dos puertos de segunda categoría, uno de tercera y la ascensión final al Puerto de Bartolo, de primera categoría, con un tramo de 'sterrato' y que se corona a 21 kilómetros de meta.

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