Instagram y Facebook restringirán el uso nocturno y diario a adolescentes tras histórico acuerdo

Meta alcanzó un histórico acuerdo económico con una coalición de 29 estados de Estados Unidos al comprometerse a pagar 16.700 millones de dólares para poner fin a un litigio en el que se le acusaba de incentivar deliberadamente la adicción de niños y adolescentes a Instagram y Facebook.

Las querellas judiciales señalaban a la compañía de diseñar sus plataformas con mecanismos adictivos para captar al público juvenil, mentir sobre los riesgos de salud mental y recopilar ilegalmente datos de menores de 13 años. El acuerdo, que se pagará en 10 cuotas anuales, deberá ser avalado formalmente por un juez federal de Oakland, California.

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Controles nocturnos y límites de tiempo obligatorio

Entre los compromisos adquiridos, el gigante tecnológico aplicará transformaciones drásticas en el funcionamiento de sus aplicaciones. Se implementará un bloqueo automático entre las 00:00 y las 06:00 horas para usuarios adolescentes, impidiéndoles el acceso nocturno a sus cuentas.

Adicionalmente, se fijará un límite por defecto de dos horas de uso diario acumulado, el cual no contabilizará el envío de mensajes privados ni la reproducción de videos de formato largo. Estas restricciones podrían endurecerse a un máximo de 60 minutos por app si competidores como TikTok, Snapchat o YouTube adoptan políticas similares.

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Supervisión independiente por diez años

El fiscal general de California, Rob Bonta, destacó que las medidas garantizan un cambio real y protecciones seguras para la infancia. Para velar por el cumplimiento de los compromisos, un auditor independiente supervisará a Meta durante un periodo de diez años, cuyos honorarios serán asumidos directamente por la empresa.

De no haber alcanzado este consenso en la segunda semana de juicio, la multinacional se exponía a sanciones de 200.000 millones de dólares. Aunque el texto firmado aclara que el pago no implica una admisión explícita de culpabilidad, la decisión sienta un precedente clave ante las múltiples demandas individuales que afronta la industria tecnológica global.

Tomado de El Colombiano.

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