Novia de Epa Colombia envía conmovedor mensaje tras visitarla en la cárcel

Dicen que las pruebas que impone la vida son, de alguna manera, una forma de forjar el carácter y poner a prueba la fe. Al menos así lo expresó Karol Samanta luego de visitar a su pareja, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, en el centro penitenciario de Picaleña, en Ibagué, adonde fue trasladada recientemente.

Karol recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje dirigido a quienes, como ella, atraviesan un momento de prueba o una situación difícil que nunca imaginaron vivir.

“Amiga, hoy quiero transmitirte un mensaje desde el amor y la empatía para todas esas personas que están atravesando una dura prueba que jamás pensaron vivir. Hoy podemos ser nosotros, mañana no sabemos a quién le toque”, expresó.

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En su reflexión también hizo un llamado a buscar fortaleza en Dios y a no perder la fe. “No permitamos que ningún momento difícil nos robe la esperanza. Pidámosle a Dios mucha fuerza para nunca rendirnos, paz para seguir confiando en sus promesas y valentía para recordar que ninguna tormenta dura para siempre”.

En otra historia de Instagram, Karol Samanta publicó una fotografía de la cárcel donde se encuentra recluida Epa Colombia y la acompañó con un contundente mensaje: “Recuerda: mientras que la detenida no sea tu detenida, jamás entenderás el dolor, el sufrimiento, la angustia y la ansiedad de tenerla ahí dentro…”.

Karol Samanta es pareja y socia de Epa Colombia. Además de compartir proyectos relacionados con la industria de las keratinas, ambas tienen una hija.

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¿En qué va el caso de Epa Colombia?

Tras varios días de su traslado, la abogada cartagenera Wendy Herrera, apoderada de Epa Colombia, volvió a pronunciarse sobre su situación legal y aseguró que su equipo trabaja para “recobrar la libertad” de Barrera Rojas.

“Hace 18 días se me confirió poder y lo he realizado de manera responsable, entregada, y las libertades no son automáticas. Además de eso, el estar condenado no hace perder la dignidad humana. Por eso estamos trabajando para poder recobrar su libertad. Wendy Herrera y su pool de abogados libertarán a la Epa Colombia”, expresó la jurista.

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Declaración de la abogada

La abogada también compartió una fotografía en la que aparece junto al padre y la esposa de Epa Colombia. “Hay cambios que son necesarios para poder avanzar. Estoy trabajando a la altura”, recalcó.

Asimismo, dejó clara su posición frente a quienes consideran que Epa Colombia debe cumplir su condena privada de la libertad. “Daneidy Barrera no le ha robado un peso al Estado. Cometió un delito y lo reparó, ya pagó, ya indemnizó. Le han negado la oportunidad de estar con su hija y vemos cómo estamos en un país desigual donde los derechos y las garantías no son iguales para todas las personas”, expresó.

Tomado de El Universal.

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