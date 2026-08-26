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Presidente De la Espriella reporta miles de capturas y 30 extradiciones durante su ofensiva contra el crimen
El mandatario aseguró que su administración mantiene una ofensiva contra las organizaciones criminales y advirtió que no habrá contemplaciones.
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cesarmuñoz
De-la-Espriella-2026. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Miércoles, 26 de Agosto de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella presentó un nuevo balance de las acciones de seguridad adelantadas desde el inicio de su gobierno y aseguró que su administración mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el mandatario, desde el 7 de agosto se han registrado 8.424 capturas, entre ellas las de 21 presuntos jefes de organizaciones. Además, las autoridades han incautado 31.174 kilos de estupefacientes, de los cuales 13.669 corresponden a cocaína.

El presidente también destacó que durante los primeros días de su administración ha firmado 30 extradiciones. Según explicó, estas decisiones se concretaron en un periodo de 16 días y están relacionadas con distintos delitos. 

Entre los casos mencionados aparecen Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García, enviados a Estados Unidos por narcotráfico; Diego Alberto Londoño, extraditado a Perú por tráfico de drogas; Jorge Luis Mojica, requerido por República Dominicana por delitos sexuales, y Roderick Aldair Morales, enviado a Panamá por tentativa de homicidio.

Seguridad en Colombia: el balance de De la Espriella

En otro reporte, el mandatario informó que en las últimas 24 horas se produjeron 51 capturas, además de la incautación de 14 armas de fuego y 317 municiones.

Lea aquí: Carolina Soto declina la presidencia de la Cámara de Infraestructura tras rechazo del Gobierno

También señaló que fueron destruidos siete laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca y que se adelantaron acciones contra estructuras relacionadas con la minería ilegal.

Como parte de las medidas anunciadas, 20 delincuentes considerados de alta peligrosidad fueron trasladados directamente desde cárceles de Barranquilla hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.

El jefe de Estado aseguró que uno de los objetivos de su política de seguridad es impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros penitenciarios.

“Que no quede ninguna duda: voy por todos. Por los cabecillas, por los extorsionistas, por los sicarios y por quienes pretendan desafiar la autoridad. No importa dónde estén ni desde dónde operen: el Estado los va a perseguir y la justicia los va a alcanzar”, señaló.

En esa misma línea, De la Espriella sostuvo que su gobierno busca “acabar con los privilegios, el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora”.

El mandatario también afirmó que su administración mantendrá como prioridad la persecución de quienes estén involucrados en actividades criminales y reiteró el mensaje que ha marcado sus primeros días de gobierno: “El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra Patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”

Tomado de El Universal.

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