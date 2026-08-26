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Pacto de Bienestar Animal busca frenar el maltrato y abandono de mascotas en Ocaña
Unidades móviles recorrerán Norte de Santander en el mes de septiembre.
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jsarabia
Un pacto por el bienestar animal suscribe en Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

El aumento de quejas y denuncias por casos de maltrato animal durante los últimos meses llevó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad de Norte de Santander a suscribir un Pacto de Bienestar Animal con presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Ocaña.

El encuentro se desarrolló en el aula múltiple de la escuela Argelino Durán Quintero, adscrita al Colegio Nacional José Eusebio Caro, donde expertos en la materia promovieron un trato ético, responsable y respetuoso hacia los animales.

El secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad, Cristian Humberto Jiménez Arévalo, cuestionó los casos de envenenamiento de 18 mascotas, entre perros y gatos, registrados en lo corrido del año. Ante esta situación, insistió en la necesidad de adoptar medidas de protección y fortalecer las acciones de prevención.

El funcionario hizo énfasis en la tenencia responsable y el trato digno hacia los animales, así como en la atención veterinaria cuando sea necesaria, la alimentación, el suministro de agua y los cuidados básicos.

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Proteger a los animales también es construir una sociedad más responsable, solidaria y respetuosa con la vida. El bienestar es responsabilidad de todos. Si es testigo de un posible maltrato, repórtelo ante la autoridad competente para sancionar aquellas acciones u omisiones que puedan causar sufrimiento, dolor, lesiones, deterioro de la salud o afectación”, precisó.

Pacto de Bienestar Animal busca frenar el maltrato y abandono de mascotas en Ocaña

 

Ruta de atención

La capacitación tuvo como propósito brindar herramientas a los líderes comunales de distintos barrios para que conozcan la ruta de atención y sepan cómo denunciar oportunamente los casos de maltrato o abandono.

Según lo anunciado durante la jornada, a comienzos de septiembre comenzarán a operar dos unidades móviles en Norte de Santander destinadas a la esterilización y al manejo poblacional responsable de animales de compañía.

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“El señor gobernador, ingeniero William Villamizar, nos ha pedido que propendamos por activar el programa de bienestar animal en todo el departamento. Son 2.000 millones de pesos los que vamos a invertir en esos lineamientos. También vamos a suministrar alimentos de manera articulada con las Juntas de Acción Comunal”, puntualizó Jiménez Arévalo.

Un pacto por el bienestar animal suscribe en Ocaña.

 

La situación en los barrios

Los líderes comunales destacaron la importancia del programa y expusieron las dificultades que enfrentan en sus sectores por el abandono y la presencia de animales en condición de calle.

Leonela Gutiérrez Estrada, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Santa Cruz, denunció la presencia de numerosos perros que, según explicó, permanecen en las calles expuestos al hambre, enfermedades y maltrato.

Excelente el pacto porque nos ayuda a tener conocimiento y lograr una buena convivencia también con la comunidad. Con esas medidas se evita el abandono y la proliferación, mitigando un problema que afecta a los vecinos”, señaló Gutiérrez Estrada, quien calificó como compleja la situación de los animales en el sector.

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La líder comunal también advirtió que algunos perros salen corriendo detrás de motociclistas y vehículos, lo que puede provocar accidentes de tránsito. A esto se suma el malestar de algunos residentes por los excrementos que quedan en los andenes y la orina que deteriora las partes metálicas de las puertas de las viviendas.

Pacto de Bienestar Animal busca frenar el maltrato y abandono de mascotas en Ocaña

 

Abandono de animales en las vías

Una situación similar fue expuesta por Sonia Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Limón, ubicada sobre la vía que conduce hacia el aeropuerto Aguas Claras.

La dirigente señaló que algunas personas abandonan cachorros en la carretera, dejándolos expuestos al tránsito vehicular y a las condiciones de la zona.

Ante estas situaciones, algunos conductores optan por recoger a los animales para buscarles un hogar o entregarlos en adopción. Otros les llevan alimentos y los dejan a un lado de la carretera para mitigar temporalmente el hambre.

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Rodríguez explicó que varios de estos animales terminan llegando a las fincas cercanas en busca de comida y refugio, una situación que, según los líderes comunales, evidencia la necesidad de fortalecer las campañas de esterilización, adopción y tenencia responsable en las zonas urbanas y rurales de Ocaña

Pacto de Bienestar Animal busca frenar el maltrato y abandono de mascotas en Ocaña

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