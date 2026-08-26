Pacto de Bienestar Animal busca frenar el maltrato y abandono de mascotas en Ocaña

El aumento de quejas y denuncias por casos de maltrato animal durante los últimos meses llevó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad de Norte de Santander a suscribir un Pacto de Bienestar Animal con presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Ocaña.

El encuentro se desarrolló en el aula múltiple de la escuela Argelino Durán Quintero, adscrita al Colegio Nacional José Eusebio Caro, donde expertos en la materia promovieron un trato ético, responsable y respetuoso hacia los animales.

El secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad, Cristian Humberto Jiménez Arévalo, cuestionó los casos de envenenamiento de 18 mascotas, entre perros y gatos, registrados en lo corrido del año. Ante esta situación, insistió en la necesidad de adoptar medidas de protección y fortalecer las acciones de prevención.

El funcionario hizo énfasis en la tenencia responsable y el trato digno hacia los animales, así como en la atención veterinaria cuando sea necesaria, la alimentación, el suministro de agua y los cuidados básicos.

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“Proteger a los animales también es construir una sociedad más responsable, solidaria y respetuosa con la vida. El bienestar es responsabilidad de todos. Si es testigo de un posible maltrato, repórtelo ante la autoridad competente para sancionar aquellas acciones u omisiones que puedan causar sufrimiento, dolor, lesiones, deterioro de la salud o afectación”, precisó.