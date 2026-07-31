Disposición inadecuada de residuos sólidos genera malestar al norte de Ocaña

Algunos habitantes de la ciudadela norte, de Ocaña, manifestaron su preocupación por posibles afectaciones ambientales y riesgos para la salud pública, ante la acumulación inadecuada de residuos sólidos en un lote del barrio Los Sauces de ese municipio.

De acuerdo con las denuncias de la comunidad, en ese predio, la empresa de servicios públicos Adamiuain descarga residuos sin que, presuntamente, se cumplan los protocolos técnicos y sanitarios exigidos para este tipo de actividades.

Los residentes aseguran que los desechos estarían siendo depositados a cielo abierto, situación que, según advierten, podría generar graves impactos ambientales y afectar la salud de las familias que habitan en los alrededores.

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Entre las principales preocupaciones mencionan la proliferación de moscas, roedores y animales de carroña, así como la generación de malos olores y focos de contaminación.