La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Ocaña
7
/region
Región
Ocaña
1364
Ocaña
Disposición inadecuada de residuos sólidos genera malestar al norte de Ocaña
La comunidad advierte que este hecho podría causar graves impactos ambientales.
Authored by
jsarabia
Una polémica se ha presentado al norte de Ocaña con el manejo de los residuos sólidos dejados a cielo abierto en un lote por ADAMIUAIN.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 31 de Julio de 2026

Algunos habitantes de la ciudadela norte, de Ocaña, manifestaron su preocupación por posibles afectaciones ambientales y riesgos para la salud pública, ante la acumulación inadecuada de residuos sólidos en un lote del barrio Los Sauces de ese municipio.

De acuerdo con las denuncias de la comunidad, en ese predio, la empresa de servicios públicos Adamiuain descarga residuos sin que, presuntamente, se cumplan los protocolos técnicos y sanitarios exigidos para este tipo de actividades.

Los residentes aseguran que los desechos estarían siendo depositados a cielo abierto, situación que, según advierten, podría generar graves impactos ambientales y afectar la salud de las familias que habitan en los alrededores. 

Lea además: Aeronáutica Civil analiza la situación de seguridad en Ocaña

Entre las principales preocupaciones mencionan la proliferación de moscas, roedores y animales de carroña, así como la generación de malos olores y focos de contaminación.

Una polémica se ha presentado al norte de Ocaña con el manejo de los residuos sólidos dejados a cielo abierto en un lote por ADAMIUAIN.

 

Inspección

Ante esa situación, las autoridades ambientales acudieron al lugar y a través de una inspección ocular verificaron la situación y entregaron recomendaciones para mitigar el foco de contaminación.
 
Entre tanto, Yesid Velásquez Barbosa, representante legal y presidente de la junta directiva de la Asociación de Amigos Usuarios del Acueducto Independiente de los barrios José Antonio Galán, Santa Clara y Bermejal, Adamiuain, respondió a los requerimientos y explicó la emergencia presentada con el carro recolector de basuras.

Según sus palabras, están siendo víctimas de una persecución, ya que el lote está alejado 700 metros del tanque de almacenamiento de agua y en ningún momento afectan las fuentes hídricas con la producción de lixiviados.
 
“Cualquier persona toma una foto y la sube a redes sociales sin medir las consecuencias, porque no corresponde a la realidad. El vehículo compactador presenta fallas en el motor y para solventar la emergencia se procedió a recoger los residuos sólidos en un furgón para luego llevarlo al relleno sanitario, sin embargo, a pesar de existir un contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A. no se autorizó el ingreso”, agregó.

Lea además: Ocaña aporta insumos para construir el primer POT de Norte de Santander

Ante esa premura, dijo que habilitaron un lote con cal, lejos de las fuentes hídricas para descargar los residuos, mientras los mecánicos procedían a reparar el carro. “La Defensoría del Pueblo, la Unidad Técnica Ambiental y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), visitaron el lugar y pudieron constatar que no están generando contaminación. En ningún momento percibieron malos olores, ni tampoco observaron animales como señalan los denunciantes. Sí recomendaron medidas preventivas, la recolección y desinfección del lugar”, precisó.

Una polémica se ha presentado al norte de Ocaña con el manejo de los residuos sólidos dejados a cielo abierto en un lote por ADAMIUAIN.

 

Cumplir con protocolo

No obstante, lo dicho por el representante legal de Adamiuain, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Jesús Alfredo Contreras Mejía, calificó como grave el procedimiento que se practicó y dijo que lo sucedido puede escalar a la Superintendencia por incumplir con los parámetros ambientales y de salud.

“Existe un contrato, pero ellos nunca avisaron a tiempo la emergencia para autorizar el ingreso de un camión que debe cumplir con toda la normatividad vigente de documentos al día, la seguridad social, EPS y ARL del conductor. Nosotros no somos adivinos e infortunadamente cometieron el error y deben responder ante las autoridades competentes”, recalcó.

Igualmente, Contreras Mejía manifestó que nunca han tenido inconvenientes con la disposición final de los residuos sólidos de 10 municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo.

Por su parte, las directivas de Adamiuain reportaron que el vehículo compactador ya fue reparado y que la situación se normalizará en los próximos días para superar la emergencia.

Lea además: Urge una morgue para Medicina Legal en Ocaña ante el aumento de muertes violentas

Finalmente, el personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, declaró que recibió la denuncia verbal y compulsó copias a la Unidad Técnica Ambiental, la Empresa de Servicios Públicos, ESPO S.A. para resolver el inconveniente lo más pronto posible, advirtiendo sobre las consecuencias de una conducta repetida en ese aspecto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Entre motores y nostalgia, Cúcuta dio inicio a los actos centrales de su Feria ¡Qué Belleza, Mano!
La Opinión
Atentado Granadas Ariel
Atentado Granadas Ariel
$30 millones de recompensa por información sobre los responsables del atentado explosivo contra congresista en Los Patios
La Opinión
Dólar. / Foto: archivo
Dólar. / Foto: archivo
Dólar en mínimos y crisis tras los terremotos de Venezuela enfrían el comercio en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros