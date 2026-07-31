Disposición inadecuada de residuos sólidos genera malestar al norte de Ocaña

Inspección
Ante esa situación, las autoridades ambientales acudieron al lugar y a través de una inspección ocular verificaron la situación y entregaron recomendaciones para mitigar el foco de contaminación.
Entre tanto, Yesid Velásquez Barbosa, representante legal y presidente de la junta directiva de la Asociación de Amigos Usuarios del Acueducto Independiente de los barrios José Antonio Galán, Santa Clara y Bermejal, Adamiuain, respondió a los requerimientos y explicó la emergencia presentada con el carro recolector de basuras.
Según sus palabras, están siendo víctimas de una persecución, ya que el lote está alejado 700 metros del tanque de almacenamiento de agua y en ningún momento afectan las fuentes hídricas con la producción de lixiviados.
“Cualquier persona toma una foto y la sube a redes sociales sin medir las consecuencias, porque no corresponde a la realidad. El vehículo compactador presenta fallas en el motor y para solventar la emergencia se procedió a recoger los residuos sólidos en un furgón para luego llevarlo al relleno sanitario, sin embargo, a pesar de existir un contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A. no se autorizó el ingreso”, agregó.
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Ante esa premura, dijo que habilitaron un lote con cal, lejos de las fuentes hídricas para descargar los residuos, mientras los mecánicos procedían a reparar el carro. “La Defensoría del Pueblo, la Unidad Técnica Ambiental y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), visitaron el lugar y pudieron constatar que no están generando contaminación. En ningún momento percibieron malos olores, ni tampoco observaron animales como señalan los denunciantes. Sí recomendaron medidas preventivas, la recolección y desinfección del lugar”, precisó.