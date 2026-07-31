$30 millones de recompensa por información sobre los responsables del atentado explosivo contra congresista en Los Patios

"Me abstendré de formular señalamientos o especulaciones sobre la posible autoría de estos hechos", manifestó el representante a la Cámara Ariel Rodríguez en un comunicado público, tras el atentado con explosivos del que fue víctima su vivienda.

Siga leyendo: La verdadera historia de muerte de la profesora Glenda, un nuevo feminicidio en Cúcuta

El ataque, que al parecer fue cuidadosamente planeado, pero no ejecutado como pretendían sus responsables, solo dejó daños materiales. Sin embargo, sembró el terror entre la familia del congresista, ya que, aunque él se encontraba en Bogotá, su esposa y sus hijos estaban dentro de la vivienda.

Los menores ya dormían cuando el reloj marcaba las 10:35 de la noche del pasado miércoles, 29 de julio. Horas antes habían estado jugando con otros niños en el patio de la casa, el mismo lugar donde minutos después se registró la explosión.

Las cámaras de seguridad del conjunto residencial Xcaret, ubicado a un costado de la vía La Floresta, en Los Patios, registraron el momento en que un hombre lanzó dos granadas por encima del muro perimetral hacia la vivienda del parlamentario.

Eran las 10:35 p. m. cuando dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta. Se detuvieron junto al parqueadero de visitantes y uno de ellos, vestido completamente de negro, descendió del vehículo. Un minuto después las lanzó hacia el inmueble, regresó a la moto y escapó junto a su cómplice.

Además: Así fue el atentado contra la caravana del comandante de Policía de Norte de Santander

Segundos después se produjo la explosión en el patio de la vivienda. El estallido ocasionó algunos daños estructurales y el fuerte estruendo alertó no solo a la esposa de Rodríguez, quien aún permanecía despierta, sino también despertó a los niños y fue escuchado por los vecinos del conjunto.

Luego de verificar que ninguna persona había resultado herida, más allá del susto y la confusión, la familia dio aviso a las autoridades. Una patrulla llegó rápidamente al lugar, evacuó a los residentes y realizó una primera inspección de la vivienda, como lo establece el protocolo para este tipo de casos.

"Inmediatamente se trasladó el equipo de explosivos y los técnicos de Policía Judicial para recopilar elementos materiales probatorios", manifestó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Durante la inspección, los expertos descubrieron que una de las granadas no había detonado y permanecía sobre el techo de la casa. El artefacto fue retirado de manera controlada, evitando que ocasionara daños mayores.

También: Meses después de ser detenido con su hermano, Ángel fue asesinado en San Faustino, Cúcuta

El caso quedó en manos de los investigadores. Como parte de las acciones para esclarecer el atentado, la Gobernación de Norte de Santander y la Mecuc ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información o registros de video que permitan identificar y capturar a los responsables.

"Hago un llamado al Gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que evalúen de manera urgente mi situación", expresó Ariel Rodríguez en su comunicado. Al respecto, el coronel Ojeda informó, a través de un video divulgado por la Policía, que ya se determinó reforzar el esquema de seguridad del parlamentario.

Diversos dirigentes políticos, familiares y allegados del representante rechazaron el atentado, solicitaron resultados en la investigación e hicieron un llamado a la tolerancia, advirtiendo que ningún hecho de violencia puede justificarse por diferencias políticas.

Entre ellos estuvo el abogado Steven Pérez, quien escribió en sus redes sociales: "Esto no es casualidad. Esto es el resultado directo de una persecución política y personal sistemática de una estructura de Norte de Santander desesperada por destruir nuestro movimiento".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .