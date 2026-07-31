Entre motores y nostalgia, Cúcuta dio inicio a los actos centrales de su Feria ¡Qué Belleza, Mano!

El rugido de los motores marcó este jueves el inicio de los actos centrales de la Feria de Cúcuta ¡Qué Belleza, mano!, con un desfile de autos clásicos y antiguos, motocicletas de alto cilindraje y bicicletas de colección que convirtió la avenida Los Libertadores en un recorrido por varias décadas de la historia automotriz.

Desde primeras horas de la tarde, miles de cucuteños ocuparon las aceras y las graderías instaladas a lo largo de la principal arteria vial de la ciudad para presenciar uno de los eventos más esperados de la programación ferial. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes aguardaron el paso de cerca de 500 participantes que recorrieron más de cuatro kilómetros entre aplausos, fotografías y muestras permanentes de admiración.

El desfile reunió vehículos fabricados entre las décadas de 1930 y 1990, considerados verdaderas piezas de colección por sus propietarios, quienes durante años han dedicado tiempo y recursos a conservarlos en perfecto estado.

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La edición de este año también marcó un cambio en el recorrido. Mientras en versiones anteriores el desfile transitaba por las calles del centro de la ciudad, esta vez se concentró exclusivamente sobre la avenida Los Libertadores, decisión que permitió ofrecer mayores espacios para el público y mejores condiciones logísticas para participantes y organizadores.

Las graderías distribuidas a lo largo del corredor facilitaron que miles de asistentes siguieran el paso de cada vehículo con comodidad, mientras los propietarios reducían la velocidad para permitir que los espectadores apreciaran cada detalle de las carrocerías, motores y accesorios originales.