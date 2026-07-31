La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Entre motores y nostalgia, Cúcuta dio inicio a los actos centrales de su Feria ¡Qué Belleza, Mano!
El público asistente al desfile de autos, motos y bicicletas antiguas gozó por espacio de cinco horas de uno de los eventos más cautivadores de la Feria de Cúcuta.
Authored by
orlando.carvajal
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
La opinión
La Opinión
Viernes, 31 de Julio de 2026

El rugido de los motores marcó este jueves el inicio de los actos centrales de la Feria de Cúcuta ¡Qué Belleza, mano!, con un desfile de autos clásicos y antiguos, motocicletas de alto cilindraje y bicicletas de colección que convirtió la avenida Los Libertadores en un recorrido por varias décadas de la historia automotriz.

Desde primeras horas de la tarde, miles de cucuteños ocuparon las aceras y las graderías instaladas a lo largo de la principal arteria vial de la ciudad para presenciar uno de los eventos más esperados de la programación ferial. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes aguardaron el paso de cerca de 500 participantes que recorrieron más de cuatro kilómetros entre aplausos, fotografías y muestras permanentes de admiración.

El desfile reunió vehículos fabricados entre las décadas de 1930 y 1990, considerados verdaderas piezas de colección por sus propietarios, quienes durante años han dedicado tiempo y recursos a conservarlos en perfecto estado.

Lea aquí: Más de 11.000 uniformados garantizarán la seguridad en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

La edición de este año también marcó un cambio en el recorrido. Mientras en versiones anteriores el desfile transitaba por las calles del centro de la ciudad, esta vez se concentró exclusivamente sobre la avenida Los Libertadores, decisión que permitió ofrecer mayores espacios para el público y mejores condiciones logísticas para participantes y organizadores.

Las graderías distribuidas a lo largo del corredor facilitaron que miles de asistentes siguieran el paso de cada vehículo con comodidad, mientras los propietarios reducían la velocidad para permitir que los espectadores apreciaran cada detalle de las carrocerías, motores y accesorios originales.

La instalación de graderías resultó todo un hit de la Alcaldía para apreciar cómodamente el desfile./Foto Adrián Hurtado
 
La familia se integró

A lo largo de El Malecón se observó una imagen que predominó durante toda la jornada: familias completas compartiendo el espectáculo, niños caminando de la mano de sus padres, adultos mayores recordando los vehículos de su juventud y jóvenes buscando el mejor ángulo para fotografiarse junto a camionetas, automóviles y motocicletas que hoy difícilmente circulan por las calles.

Muchos propietarios permitieron que los asistentes se acercaran a sus vehículos, subieran a ellos o tomaran fotografías, convirtiendo el desfile en una experiencia cercana para el público.

Lea también: Causa Justa pide garantizar el acceso al aborto pese a proyecto de reforma constitucional

Uno de los momentos que más entusiasmo despertó fue el paso de las motocicletas de gran potencia. El sonido de sus motores y las aceleraciones controladas durante algunos tramos del recorrido provocaron la respuesta inmediata de los espectadores, que acompañaron cada maniobra con aplausos y ovaciones.

Las bicicletas clásicas causaron sensación entre el público/Foto Adrián Hurtado


La experiencia no estuvo marcada únicamente por los automóviles. Una veintena de bicicletas de colección, cuidadosamente restauradas, abrió espacio a la nostalgia al recordar los medios de transporte que durante buena parte del siglo pasado hicieron parte de la vida cotidiana de miles de familias.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, destacó que el desfile fue concebido como un espacio para el encuentro familiar y para rescatar parte de la memoria de la ciudad.

"El público y los participantes estamos felices de exaltar a los autos familiares. Muchos aprendimos a conducir en ellos y fueron el escenario de los primeros viajes por carretera. El desfile nos recuerda esas épocas en que la vida era más sencilla y la familia se reunía en un solo vehículo", expresó el mandatario.

Lea además: Informe revela retrocesos en cobertura y acceso al sistema de salud durante el gobierno Petro

Otro de los elementos que llamó la atención fue que numerosos participantes vistieron prendas acordes con la época de fabricación de sus vehículos, recreando estilos de diferentes décadas y complementando el recorrido con una representación visual de la evolución del transporte y la moda.

La familia se sumó a la celebración de la Feria en una clara demostración de unidad/Foto Adrián Hurtado

Verdaderas joyas sobre ruedas

Entre los automóviles que despertaron mayor interés figuraron grandes sedanes, station wagons, camperos, Volkswagen Tipo 2 T2, camionetas Ford y Chevrolet de los años sesenta y un GAZ ruso modelo 1970, vehículo que concentró buena parte de las miradas durante el desfile.

Su propietario, Jorge Camacho, explicó que la esencia de conservar un automóvil antiguo está precisamente en compartirlo con la comunidad.

"La gente se sube, se baja, suben los niños... y yo dejo que hagan lo que quieran, porque el carro se hizo para el público, para compartirlo", afirmó.

Los cuatro kilómetros de recorrido del desfile estuvieron abarrotados de público./Foto Adrián Hurtado

 

Además de los participantes locales, al desfile asistieron propietarios provenientes de municipios del área metropolitana, Chinácota, Pamplona y del vecino estado Táchira, en Venezuela, lo que fortaleció el carácter binacional que históricamente ha distinguido esta actividad dentro de la programación de la feria.

Detrás del recorrido también hubo una amplia operación logística. Más de 200 personas participaron en la coordinación del evento, que requirió la instalación de cerca de 2.000 vallas de cerramiento, la socialización previa con las comunidades ubicadas sobre el recorrido y reuniones técnicas con los participantes para garantizar el desarrollo seguro de la actividad.

Lea también: Consejo de Estado suspende resolución del Dapre sobre fines de semana y festivos

on el desfile multicolor de autos clásicos, motocicletas y bicicletas de época quedó oficialmente en marcha la programación central de la Feria de Cúcuta ¡Qué Bonita, mano!, una celebración que durante los próximos días continuará con desfiles, conciertos, actividades culturales y eventos para toda la familia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Entre motores y nostalgia, Cúcuta dio inicio a los actos centrales de su Feria ¡Qué Belleza, Mano!
La Opinión
Atentado Granadas Ariel
Atentado Granadas Ariel
$30 millones de recompensa por información sobre los responsables del atentado explosivo contra congresista en Los Patios
La Opinión
Dólar. / Foto: archivo
Dólar. / Foto: archivo
Dólar en mínimos y crisis tras los terremotos de Venezuela enfrían el comercio en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros