Más de 11.000 uniformados garantizarán la seguridad en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

Más de 11.000 hombres garantizarán la seguridad el próximo 7 de agosto en Cali, ciudad donde se realizará la posesión presidencial del nuevo presidente Abelardo de la Espriella.



La decisión se tomó luego de un consejo de seguridad realizado en esa ciudad, que estuvo encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López. La Cúpula Militar y de Policía y mandos regionales también hicieron parte de la reunión.



Dentro de los detalles, se informó que los uniformados serán de diferentes capacidades y especialidades como antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, motorizadas, aéreas (tripuladas y no tripuladas), vigilancia, artillería, evacuaciones aeromédicas, fluviales entre otras.

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De igual manera, se dio a conocer que por motivos de seguridad el espacio aéreo de Cali tendrá restricción para los drones particulares.



“El Estado colombiano está preparado para garantizar la seguridad antes, durante y después de la posesión presidencial. Nuestro propósito es uno solo, asegurar que esta jornada se desarrolle con absoluta normalidad, tranquilidad y pleno respeto por nuestras instituciones” aseguró la Ministra encargada



Cali también contará con el apoyo aéreo con helicópteros y aviones del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las cuales estarán sobrevolando la ciudad y su área metropolitana para monitorear y verificar el dispositivo de seguridad y apoyar cualquier reacción con prontitud.

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