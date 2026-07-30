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Rodrigo Lara pide a los partidos de gobierno acordar un candidato único para la Contraloría
El ministro del Interior electo aseguró que la coalición oficialista debe llegar a un consenso para elegir al próximo contralor y evitar acuerdos con la oposición.
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cesarmuñoz
Rodrigo Lara Restrepo renunció al Nuevo Liberalismo
Colprensa
Colprensa
Jueves, 30 de Julio de 2026

El ministro del Interior electo, Rodrigo Lara, se pronunció ante la elección del nuevo Contralor de la República.

Aunque señaló que respeta al Congreso y sus decisiones autónomas en esta elección, hizo un llamado a los partidos de gobierno para que lleguen a acuerdos en torno a un solo candidato.

"Se pide básicamente que ese contralor sea escogido por los partidos de la coalición pro-gobierno. Es decir, que el Centro Democrático, partidos afines como el Liberal o el Conservador o la U, escojan básicamente ese candidato", señaló.

En su mensaje insistió que "no tiene ninguna justificación y sería inexplicable" que no se llegue a ningún acuerdo y que pacten la votación con el partido de oposición del pacto histórico que es enemigo del gobierno.

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Aunque no se refirió a ningun nombre que tendría el apoyo del gobierno, el nuevo jefe de la cartera aseguró que el pedido del gobierno entrante es la elección de "un contralor anticorrupción y no pro corrupción".

Finalmente, concluyó en su mensaje que desde el gobierno respetan la soberanía del Congreso y de la misma Contraloría, por lo que afirmó que "no nos interesa ser el jefe del contralor No nos da miedo que el contralor audite y controle al Congreso".

El Congreso de la República convocó a sesión plenaria para el próximo miércoles 12 de agosto, a las 2:00 p. m., para realizar la elección del nuevo Contralor General de la República para el periodo 2026-2030.

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