De la Espriella lanza ultimátum a alias Calarcá y otros cabecillas del Eln

Con varios anuncios de apoyo económico y un ultimátum a principales cabecillas del ELN y las disidencias, culminó el empalme regional del presidente electo Abelardo de la Espriella con el departamento de Cundinamarca.



El mandatario señaló que no cree en "falsos proceso de paz", pues entiende que la única paz es la que se impone con armas y con el sometimiento de la justicia.

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En ese sentido dio un plazo de una semana para que se entreguen a la justicia a Alexander Diaz alias Calarcá, Luciano Vargas alias flaco del ELN, Luis Alfredo Urbano alias el Pastuso o Mariscal de las disidencias de las FARC, Cristian Alexis Rocha Ordóñez alias Sergio Carvajal del frente Darío Gutiérrez y Hugo Gómez alias Hugo Huguito o Vinagre, del Clan del Golfo.



"Tienen ya menos de una semana para entregarse, bandido que no se someta lo vamos a darle baja, Están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la fuerza pública", sostuvo el mandatario.



En lo que respecta al empalme regional, señaló que se enfocará principalmente en proyectos que estén en proyectos listos para ejecutar en pro de la región.

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Resaltó de la Espriella que este trabajo será por la seguridad, infraestructura, salud, turismo y zona alimentaria, debido a que los municipios de Cundinamarca tienen su fortaleza en ser la despensa agrícola principal del país.



En el enfoque de seguridad señaló que el municipio de Soacha sera parte del bloque de seguridad donde estan incluidos Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá e Ibagué.

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