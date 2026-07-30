Abelardo de la Espriella encabezará consejo de ministros y retiro espiritual antes de su posesión presidencial

Con un consejo de ministros y un retiro espiritual, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y todo su gabinete cierran la semana previa a la posesión.



Inicialmente, el mandatario y sus ministros delegados se reunirán en el empalme regional con los mandatarios de Cundinamarca, para conocer las prioridades y necesidades de la región.



Ya hacia la tarde, se tiene planeado llevar a cabo un consejo de ministros con el gabinete designado, a ocho días de la posesión presidencial del 7 de agosto. De momento, quedan pendientes por conocer los nombres de los ministros de Salud y de Ciencias para completar el gabinete.

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En lo que respecta a este fin de semana, De la Espriella se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento.



"El encuentro, que reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro, será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia", señaló el equipo de empalme del mandatario entrante.



Agregaron además que para el presidente electo, este retiro "no es un acto protocolario: es la expresión más clara de los valores que orientarán su gobierno", porque el nuevo gobierno "se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios".



Así concluiría el último fin de semana de De la Espriella y su gabinete, antes de asumir la presidencia de la República, en un acto que se llevará a cabo en el teatro de la Universidad Santiago de Cali.

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